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Erkan Can alkollü halde kaza yaptı: "Oğlum bende bir şey yok"

Ünlü oyuncu Erkan Can, Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi. Olay yerinde kendisine yardım edenleri alkolün etkisiyle tanımayan Can, "Sen kimsin" dediği sürücüye sarıldı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 08:41 Güncelleme 16 Ekim 2023, 08:53
Erkan Can alkollü halde kaza yaptı: Oğlum bende bir şey yok

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Erkan Can alkollü halde kaza yaptı

ERKAN CAN ALKOLMETREYİ ÜFLEDİ
Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti.

Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"
Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor.

KENDİSİNE YARIDM EDENLERİ TANIYAMADI: SEN KİMSİN
Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor. Olay yerinde kendisine yardım edenleri alkolün etkisiyle tanımayan Can, "Sen kimsin" dediği sürücüye sarıldı.

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