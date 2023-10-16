Erkan Can alkollü halde kaza yaptı: "Oğlum bende bir şey yok"

"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM" Kaza yı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can , "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor.

KENDİSİNE YARIDM EDENLERİ TANIYAMADI: SEN KİMSİN

Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor. Olay yerinde kendisine yardım edenleri alkolün etkisiyle tanımayan Can, "Sen kimsin" dediği sürücüye sarıldı.