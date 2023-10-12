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Teşkilat dizisinde geçen sezonu aratmayacak 9 transfer! Deniz Baysal'ın yerine o isim geçiyor

TRT 1 ekranlarının büyük bir heyecanla beklenen dizisi Teşkilat Tims&B imzasıyla dördüncü sezonunun hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Diziye yeni katılacak karakterlerin sırrı çözüldüğünde seyircileri büyüleyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Dizinin kadrosuna katılan bu dokuz oyuncu Teşkilat'ın hikayesine taze bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni isimlerin hangi rollerde izleyici karşısına çıkacakları ise merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:34 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:34
Teşkilat dizisinde geçen sezonu aratmayacak 9 transfer! Deniz Baysal’ın yerine o isim geçiyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dördüncü sezon öncesi soluksuz bir heyecanın içinde. Son gelen haberlere göre, diziye tam dokuz yeni oyuncunun katılacak olması, Teşkilat hayranlarının heyecanını doruk noktaya taşıdı. Bu büyük kadro değişikliği izleyicilerin merakını cezbetmekle kalmayıp dizinin yeni sezonunun ne kadar dolu ve heyecan verici olacağına dair ipuçları veriyor. Yeni sezonun gelişiyle birlikte Teşkilat'ın hikayesi daha da derinleşecek ve karmaşıklaşacak gibi görünüyor.

YENİ İSİMLER GELİYOR

Başrollerden birini üstlenen Deniz Baysal'ın veda ettiği diziye yeni karakterler ekleniyor. Bu yeni karakterler arasında en dikkat çekici olanı ise "Pehlivan" lakaplı İbrahim.

Sarp Levendoğlu'nun canlandıracağı İbrahim Jandarma özel harekat biriminde görev alacak ve yeni ekibin önemli bir üyesi olacak.

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Yunus Emre Yıldırımer'in Korkut karakterine partner olarak Sena ekleniyor. Sena rolüne, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Gülten'i canlandıran Selin Genç hayat verecek.

Tims & B imzalı dizinin kadrosuna son olarak Tuğçe Açıkgöz katıldı. Tuğçe Açıkgöz, merakla beklenen yeni sezonun "Gizem" dolu karakterine hayat verecek.

Gizem karakteri hikayenin ilerleyen bölümlerinde ne gibi sırlar barındıracağıyla izleyicileri büyüleyecek.

Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle hafızalarda yer etti. Şimdi ise "Teşkilat" dizisinin kadrosuna katılarak yeni bir karakteri canlandıracak.

Aybüke Pusat Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıracak. Bu güçlü karakterin babası Çetin'e ise başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. İzleyiciler, bu aile ilişkisinin hikayede nasıl bir dinamik oluşturacağını merakla bekliyor.

Dizinin kadrosuna son olarak Ebru Şam da katıldı. Cihangir karakterine hayat verecek olan Ceyhun Mengiroğlu, hikayeye farklı bir boyut katacak. Neslihan'ın nişanlısı Gökhan'ı ise İlker Kızmaz canlandıracak. Melisa Akman dizide Nazlı karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

DİZİYE KATILAN 9 İSİM

Sarp Levendoğlu
Selin Genç
Aybüke Pusat
Tuğçe Açıkgöz
Cengiz Bozkurt
Ebru Şam
Ceyhun Mengiroğlu
İlker Kızmaz
Melisa Akman


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