Teşkilat dizisinde geçen sezonu aratmayacak 9 transfer! Deniz Baysal’ın yerine o isim geçiyor

Dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Yunus Emre Yıldırımer'in Korkut karakterine partner olarak Sena ekleniyor. Sena rolüne, "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Gülten'i canlandıran Selin Genç hayat verecek.
Tims & B imzalı dizinin kadrosuna son olarak Tuğçe Açıkgöz katıldı. Tuğçe Açıkgöz, merakla beklenen yeni sezonun "Gizem" dolu karakterine hayat verecek.
Gizem karakteri hikayenin ilerleyen bölümlerinde ne gibi sırlar barındıracağıyla izleyicileri büyüleyecek.
Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle hafızalarda yer etti. Şimdi ise "Teşkilat" dizisinin kadrosuna katılarak yeni bir karakteri canlandıracak.
Aybüke Pusat Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıracak. Bu güçlü karakterin babası Çetin'e ise başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. İzleyiciler, bu aile ilişkisinin hikayede nasıl bir dinamik oluşturacağını merakla bekliyor.
Dizinin kadrosuna son olarak Ebru Şam da katıldı. Cihangir karakterine hayat verecek olan Ceyhun Mengiroğlu, hikayeye farklı bir boyut katacak. Neslihan'ın nişanlısı Gökhan'ı ise İlker Kızmaz canlandıracak. Melisa Akman dizide Nazlı karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.