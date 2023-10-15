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11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ''1111111111'' olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ''1111111111'' olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 22:13 Güncelleme 15 Ekim 2023, 22:18
11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ’’1111111111’’ olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?

11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ''1111111111'' olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi ''1111111111'' olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 9

Cevap: A şıkkı


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