SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Haberleri

Ve belli oldu! Deniz Baysal'sız Teşkilat'ta Zehra'nın yerine bakın kim geliyor! Düşmanı suya götürüp susuz getirecek!

Başrollerinde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Teşkilat dizisinde gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Ünlü oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile Teşkilat dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Seyirci Baysal'ın yerine hangi oyuncunun kadroya dahil olacağını merak ediyor. Canan yeni sezonda Teşkilat'ta! İşte gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 10:45 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 10:45
Ve belli oldu! Deniz Baysal’sız Teşkilat’ta Zehra’nın yerine bakın kim geliyor! Düşmanı suya götürüp susuz getirecek!

TRT'nin popüler dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Diziden Deniz Baysal'ın ayrıldığı kesinleşirken, yerine kimin geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yeni bir yüz katılıyor. Karakterin adı da belli oldu. Buna göre oyuncu kadrosuna katılan ismin canlandıracağı karakterin adı Canan olacak. İşte detaylar...

MURAT YILDIRIM'DAN DENİZ BAYSAL'A!

Teşkilat'ta Zehra karakterine hayat veren oyuncu Deniz Baysal sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama...Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ SEN ZEHRA OLDUN"

Oyuncunun rol arkadaşı Murat Yıldırım ise Baysal ile setten bir karesini yayınlayarak oyuncuya veda etti. Yıldırım paylaşımında "Deniz, can dostum… İyi ki bu projeyi kabul edip seninle oynadım, iyi ki sen Zehra oldun, en iyi tarafı da senin gibi bir dostum oldu… Ne güzel bir oyuncusun, yolun açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Baysal, hikayeyi kendi hesabından paylaşarak "Ben de her zaman senin yanındayım. İyi ki senin tanıdım canım Murad" dedi.

YERİNE KİM GELECEK?

Deniz Baysal'ın hayat verdiği Zehra karakterinin ayrılmasının ardından Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu oldu.

Teşkilat dizisinin dördüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Tims&B imzalı dizinin son bölümünde patlama yaşanmıştı. Her sezon sonunda olduğu gibi kimin diziye devam edip kimin etmeyeceği konuşulurken projenin başından beri ekipte yer alan başrol oyuncusu Deniz Baysal ayrılmıştı. Teşkilat'ın yeni başrol kadın yıldızı henüz belli olmadı. Çok sayıda isimle görüşülüyor.

Ancak iddiaya göre fenomen dizisinin yeni başrolünün karakter adı Canan olacak. Dış İşleri'nde üst düzey bir bürokrat olan Canan, diziye kardeşi Cihangir, babası Çetin'le beraber diziye katılıyor.

MuratYıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Ebru Nil Aydın'ın devam ettiği diziye başka yeni karakterler de katılacak.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
3 ilde denize girmek yasaklandı: İstanbul, Sakarya ve Düzce...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve Marmara bölgesi için sarı kodlu fırtına uyarısı!
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı
SON DAKİKA