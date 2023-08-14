Ve belli oldu! Deniz Baysal’sız Teşkilat’ta Zehra’nın yerine bakın kim geliyor! Düşmanı suya götürüp susuz getirecek!

TRT 'nin popüler dizisi Teşkilat 'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Diziden Deniz Baysal 'ın ayrıldığı kesinleşirken, yerine kimin geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda yeni bir yüz katılıyor. Karakterin adı da belli oldu. Buna göre oyuncu kadrosuna katılan ismin canlandıracağı karakterin adı Canan olacak. İşte detaylar...

Teşkilat 'ta Zehra karakterine hayat veren oyuncu Deniz Baysal sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama...Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ SEN ZEHRA OLDUN"

Oyuncunun rol arkadaşı Murat Yıldırım ise Baysal ile setten bir karesini yayınlayarak oyuncuya veda etti. Yıldırım paylaşımında "Deniz, can dostum… İyi ki bu projeyi kabul edip seninle oynadım, iyi ki sen Zehra oldun, en iyi tarafı da senin gibi bir dostum oldu… Ne güzel bir oyuncusun, yolun açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Baysal, hikayeyi kendi hesabından paylaşarak "Ben de her zaman senin yanındayım. İyi ki senin tanıdım canım Murad" dedi.