1,5 milyonluk hesap hareketi ele verdi! Ferdi Kurtuldu Tiktok vurgununda şüpheli çıktı! Emret Komutanım’ın Jumbo Gökhan’Iydı...

Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye almıştı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edilmişti.

ÜNLÜ OYUNCU ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya daire SABAH yeni bilgilere ulaştı. Aralarında birçok ünlünün şüpheli olarak yer aldığı soruşturmada ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı

BANKA HESABINDAN 1,5 MİLYONLUK JETON PARASI TRANSFERİ

Yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu ifadesinin devamında, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp telegram hesabı açacağını, mavi tikli hesabın bana lazım dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını belirtti.