67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta isim yer aldığı serinin en çok hasılat yapan filmi de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oldu.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca olarak izleyici karşısına çıkan canlandıran Semra Özdamar ise yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu.
İşte Semra Özdamar başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...
Ahmet Sezerel
Ahmet Sezerel
Itır Esen
Müjde Ar
Müjde Ar
Pembe Mutlu
Pembe Mutlu
Harika Avcı
Harika Avcı
Meral Zeren
Meral Zeren
Nebahat Çehre
Filiz Akın
Filiz Akın
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu
Türkan Şoray
Ediz Hun
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Semra Özdamar
Semra Özdamar
Semra Özdamar
Engin Akyürek
Engin Akyürek
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay
Birce Akalay
İrem Derici
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Serenay Sarıkaya
Gülşen
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
Merve Boluğur
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Ebru Şallı
Emina Jahovic
Pınar Aydın
Pınar Aydın
Aslı Enver
Aslı Enver
Aslı Enver
Murat Boz
Murat Boz
Murat Boz
Bülent İnal
Bülent İnal
Bülent İnal
Can Yaman
Can Yaman
Can Yaman
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Evgar
Demet Evgar
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Hande Erçel