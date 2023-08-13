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67'lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı'nda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta isim yer aldı. Film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da da Semra Hoca karakterinin canlandıran Semra Özdamar ise yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra hocasının son hali...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 15:34 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 15:35
67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi birçok usta isim yer aldığı serinin en çok hasılat yapan filmi de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oldu.

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca olarak izleyici karşısına çıkan canlandıran Semra Özdamar ise yıllar sonra gündem oldu.

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu.

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

İşte Semra Özdamar başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Ahmet Sezerel

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Ahmet Sezerel

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Itır Esen

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Müjde Ar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Müjde Ar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pembe Mutlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pembe Mutlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Harika Avcı

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Harika Avcı

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Meral Zeren

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Meral Zeren

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Nebahat Çehre

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Filiz Akın

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Filiz Akın

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Gülşen Bubikoğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Gülşen Bubikoğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Türkan Şoray

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Ediz Hun

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Semra Özdamar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Semra Özdamar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Semra Özdamar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Engin Akyürek

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Engin Akyürek

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Nurgül Yeşilçay

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Nurgül Yeşilçay

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Birce Akalay

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

İrem Derici

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Çağatay Ulusoy

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Çağatay Ulusoy

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Çağatay Ulusoy

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Serenay Sarıkaya

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Gülşen

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Merve Boluğur

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aras Bulut İynemli

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aras Bulut İynemli

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aras Bulut İynemli

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Ebru Şallı

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Emina Jahovic

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pınar Aydın

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Pınar Aydın

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aslı Enver

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aslı Enver

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Aslı Enver

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Murat Boz

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Murat Boz

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Murat Boz

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Bülent İnal

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Bülent İnal

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Bülent İnal

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Can Yaman

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Can Yaman

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Can Yaman

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Demet Özdemir

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Demet Özdemir

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Demet Evgar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Demet Evgar

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Engin Altan Düzyatan

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Engin Altan Düzyatan

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Engin Altan Düzyatan

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Hande Erçel

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Hande Erçel

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

67’lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra hocasıydı...


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