1 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Hayatımın Neşesi’nin Mustafa’sı Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim! Meğer Adanalı’nın yıldızı...

1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Tekin'in bir dönem Adanalı'nın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar inanamadı.

İşte Tolga Tekin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

AYŞEGÜL GÜNAY