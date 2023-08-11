1 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Hayatımın Neşesi’nin Mustafa’sı Tolga Tekin’in eski eşi bakın kim! Meğer Adanalı’nın yıldızı...

Hayatımın Neşesi'nde Şebnem Bozoklu ile kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi.
Hayatımın Neşesi'nde Şebnem Bozoklu ile kamera karşısına geçen Tolga Tekin'in hayatı merak edildi.
TOLGA TEKİN KİMDİR?
19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.
Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı.
1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Tekin'in bir dönem Adanalı'nın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar inanamadı.
İşte Tolga Tekin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...
AYŞEGÜL GÜNAY
AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR
AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR
HAKAN ALTUN - SERAY SEVER
ASUMAN KRAUSE – EMRAH
KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN
TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR
HANDE YENER - KADİR DOĞULU
BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞİKEL
TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK
NUR SÜRER
PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN
BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER
NUR SÜRER - BÜLENT KAYABAŞ
TOLGA TEKİN - ZEYNEP KOLTUK
TOLGA TEKİN - ZEYNEP KOLTUK
ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL
SUNA SELEN-MÜNİR ÖZKUL
SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE - TUAN TUNALI
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE - TUAN TUNALI
SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL
HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN
PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES
YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA
OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY
ŞENER ŞEN-ŞERMİN HÜRMERİÇ
ŞEBNEM SÖNMEZ-OLGUN ŞİMŞEK
ALİŞAN - SEZİN ERBİL
ECEM ÖZKAYA
ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ
ALPER SALDIRAN
ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL
OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN
ESRA BİLGİÇ
ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE
BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN
SEDA GÜVEN-KEREMCEM
PAMELA-BURAK SERGEN
BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ
SERENAY SARIKAYA - KEREM BURSİN
SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY
CEM YILMAZ - CANSU DERE
CEM YILMAZ - AHU YAĞTU
CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ
İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY
YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ
OZON ORHON-EBRU ŞALLI
ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL
MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN
MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN
MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN
HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU
HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ
DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU
YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK
GÖKÇE ÖZYOL-GÖKÇE AYTAÇ
MEHMET ALİ ERBİL-NERGİS KUMBASAR
CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH
BURAK ÇELİK-AYŞENUR ÖZKAN
MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI