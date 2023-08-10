Tan Taşçı kaza mı yaptı, sağlı durumu nasıl? Tan Taşçı ne oldu, son durum ne? Tan Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli?

''Tan Taşçı sağlı durumu nasıl? Tan Taşçı ne oldu, son durum ne? '' soruları sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın içinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı. İşte olayın detayları...
''Tan Taşçı sağlı durumu nasıl? Tan Taşçı ne oldu, son durum ne? '' soruları sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın içinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı. İşte olayın detayları...
TAN TAŞÇI NE OLDU, SON DURUM NE?
Burdur-Antalya Karayolu'nda içinde Tan Taşçı'nın da bulunduğu lüks cip tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Taşçı ve otomobilde bulunun diğer 2 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan şarkıcı Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri olduğu öğrenilen Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.
TAN TAŞÇI KİMDİR?
Tan Taşçı 30 Ekim 1981, Hannover, Hildesheim doğumlu, Türk şarkıcı-şarkı yazarı.
Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.
Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.
İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.