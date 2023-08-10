5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.

"Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koşan milli voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.