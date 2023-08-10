5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.
2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.
"Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koşan milli voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.
Hande Baladın soluğu mahkemede alırken polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakaladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"
Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etti.
SORUŞTIRMA TAMAMLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre; olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Düzenlenen iddianamede Mustafa Neşeli sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.
Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.
Hande Baladın
Hande Baladın
Hande Baladın