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5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ülkemize büyük bir gurur yaşatırken Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın, korkunç bir haberle gündeme geldi. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edilen Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Soluğu mahkemede alan ünlü ismin açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte olayın detayları...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:43 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:48
5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

"Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koşan milli voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Hande Baladın soluğu mahkemede alırken polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakaladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"
Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etti.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

SORUŞTIRMA TAMAMLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre; olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Düzenlenen iddianamede Mustafa Neşeli sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Hande Baladın

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Hande Baladın

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı

Hande Baladın

5 yılla yargılanacak! Hande Baladın cephesinde flaş gelişme! Tehdit davasında karar çıktı


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