Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Lüks yaşantısıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik görüntüsü ile gündem olmuştu.
Lüks yaşantısıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik görüntüsü ile gündem olmuştu.
Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü isim özel bir hastaneden kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi. Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabında yaşadıklarını bir bir anlattı.
"YAŞADIĞIM DENEYİM KORKUNÇTU!"
Yalçın, 3 hafta önce gittiği Bodrum'daki özel bir hastanede "3 gün önce hastaneden aradılar, ekiplerin kaburga kırığını gözden kaçırdığını söylediler" diyerek kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi.
Ünlü isim şu açıklamayı yaptı: "Sizlere son yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Üç hafta önce kaburgamı kırdım ve şiddetli ağrılarla Bodrum'da özel ve benim için çok önemli bir hastaneye gittim.
Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak tespit edilmedi, sadece ağrı yaşadığımı söyleyip beni gönderdiler. Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi.
Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu. Yaşadığım bu deneyim korkunçtu.
Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi.
Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir. Hastaneler, insanların sağlığıyla oynamamalı.
Sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülerimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha dikkatli olalım, daha sorgulayıcı olalım"
Sağlık sorunuıyla gündeme gelen ve verdiği kilolarla dikkat çeken Süreyya Yalçın'ın hayatı da merak edildi. Ünlü ismin özellikle yaşı merak edildi. İşte Süreyya Yalçın başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Melis Sezen - 2 Ocak 1997
Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983
Esra Erol - 12 Mayıs 1982
Melisa Döngel - 18 Eylül 1999
Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991
Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986
Songül Karlı - 15 Eylül 1973
Alina Boz - 14 Haziran 1998
Damla Colbay - 14 Ocak 1993
Ebru Özkan - 18 Kasım 1978
Süreyya Yalçın - 18 Aralık 1984
Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983
Cansu Dere - 14 Ekim 1980
Demet Evgar - 19 Mayıs 1980
Büşra Develi - 25 Ağustos 1993
Hadise - 22 Ekim 1985
Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004
Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986
Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987
Hande Erçel - 24 Kasım 1993
Mine Tugay - 28 Temmuz 1978
Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981
Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988
Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986
Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995
Müge Anlı - 19 Aralık 1973
Burak Özçivit - 24 Aralık 1984
Berker Güven - 7 Eylül 1994
Sevda Erginci - 3 Ekim 1993
Emir Benderlioğlu - 28 Ekim 1979
Engin Akyürek - 12 Ekim 1981
Pelin Akil - 17 Nisan 1986
Berk Oktay - 28 Ekim 1982
Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974
Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986
Demet Özdemir - 26 Şubat 1992
Damla Sönmez - 3 Mayıs 1987
Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990
Bige Önal - 1 Şubat 1990
Taner Ölmez - 9 Ağustos 1986
Sinem Ünsal - 21 Haziran 1993
Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989
Dilan Çiçek Deniz - 28 Şubat 1995
Serenay Sarıkaya - 1 Temmuz 1991
Çağatay Ulusoy - 23 Eylül 1990
Burak Deniz - 17 Şubat 1991
Saygın Soysal - 21 Mayıs 1982
Serhat Kılıç - 8 Temmuz 1975
Rojda Demirer - 12 Ağustos 1980
Buğra Gülsoy - 22 Şubat 1982
Ekin Koç - 21 Haziran 1992
Oktay Kaynarca - 27 Ocak 1965
Yunus Emre Yıldırımer - 5 Şubat 1982
Ozan Akbaba - 9 Haziran 1982
Yalçın Hafızoğlu - 18 Ağustos 1989
Timuçin Esen - 14 Ağustos 1973
Merve Dizdar - 25 Haziran 1986
Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985
Farah Zeynep Abdullah - 17 Ağustos 1989
Ezgi Mola - 29 Mart 1983
Nurettin Sönmez - 1978 yılında doğdu
Seray Kaya - 4 Şubat 1991
Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980
Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982
Ushan Çakır - 23 Mayıs 1984
Melike İpek Yalova - 1984 yılında doğdu
Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989
Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995
Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994
Akın Akınözü - 22 Eylül 1990