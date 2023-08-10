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Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'de geçiren Süreyya Yalçın, son haliyle sevenlerini korkutmuştu. Bir deri bir kemik kalan Yalçın, "Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladım" demişti. Hem açıklaması hem son haliyle günlerce konuşulan ünlü isim, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Bodrum'da gittiği bir hastanede yanlış teşhis konulan Süreyya Yalçın başına gelen olayı "Yaşadığım deneyim korkunçtu!" diyerek anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 13:56 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 14:03
Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Lüks yaşantısıyla çok konuşulan Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik görüntüsü ile gündem olmuştu.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Şimdilerde Bodrum'da olan ünlü isim özel bir hastaneden kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi. Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabında yaşadıklarını bir bir anlattı.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

"YAŞADIĞIM DENEYİM KORKUNÇTU!"
Yalçın, 3 hafta önce gittiği Bodrum'daki özel bir hastanede "3 gün önce hastaneden aradılar, ekiplerin kaburga kırığını gözden kaçırdığını söylediler" diyerek kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyledi.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ünlü isim şu açıklamayı yaptı: "Sizlere son yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Üç hafta önce kaburgamı kırdım ve şiddetli ağrılarla Bodrum'da özel ve benim için çok önemli bir hastaneye gittim.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak tespit edilmedi, sadece ağrı yaşadığımı söyleyip beni gönderdiler. Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu. Yaşadığım bu deneyim korkunçtu.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir. Hastaneler, insanların sağlığıyla oynamamalı.

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülerimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Daha dikkatli olalım, daha sorgulayıcı olalım"

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Sağlık sorunuıyla gündeme gelen ve verdiği kilolarla dikkat çeken Süreyya Yalçın'ın hayatı da merak edildi. Ünlü ismin özellikle yaşı merak edildi. İşte Süreyya Yalçın başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Esra Erol - 12 Mayıs 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Melisa Döngel - 18 Eylül 1999

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Alina Boz - 14 Haziran 1998

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Damla Colbay - 14 Ocak 1993

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Süreyya Yalçın - 18 Aralık 1984

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Cansu Dere - 14 Ekim 1980

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Demet Evgar - 19 Mayıs 1980

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Hadise - 22 Ekim 1985

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Berker Güven - 7 Eylül 1994

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Sevda Erginci - 3 Ekim 1993

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Emir Benderlioğlu - 28 Ekim 1979

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Pelin Akil - 17 Nisan 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Berk Oktay - 28 Ekim 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Damla Sönmez - 3 Mayıs 1987

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Bige Önal - 1 Şubat 1990

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Taner Ölmez - 9 Ağustos 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Sinem Ünsal - 21 Haziran 1993

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Dilan Çiçek Deniz - 28 Şubat 1995

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Serenay Sarıkaya - 1 Temmuz 1991

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Çağatay Ulusoy - 23 Eylül 1990

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Saygın Soysal - 21 Mayıs 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Serhat Kılıç - 8 Temmuz 1975

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Rojda Demirer - 12 Ağustos 1980

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Buğra Gülsoy - 22 Şubat 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ekin Koç - 21 Haziran 1992

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Oktay Kaynarca - 27 Ocak 1965

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Yunus Emre Yıldırımer - 5 Şubat 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ozan Akbaba - 9 Haziran 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Yalçın Hafızoğlu - 18 Ağustos 1989

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Timuçin Esen - 14 Ağustos 1973

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Farah Zeynep Abdullah - 17 Ağustos 1989

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ezgi Mola - 29 Mart 1983

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Nurettin Sönmez - 1978 yılında doğdu

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Seray Kaya - 4 Şubat 1991

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ushan Çakır - 23 Mayıs 1984

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Melike İpek Yalova - 1984 yılında doğdu

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”


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