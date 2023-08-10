Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın’a yanlış teşhis şoku! Meğer kaburgaları kırılmış! “3 gün önce hastaneden aradılar...”

Ünlü isim şu açıklamayı yaptı: "Sizlere son yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Üç hafta önce kaburgamı kırdım ve şiddetli ağrılarla Bodrum'da özel ve benim için çok önemli bir hastaneye gittim.

Yapılan ilk değerlendirmede kırık ya da çatlak tespit edilmedi, sadece ağrı yaşadığımı söyleyip beni gönderdiler. Ancak üç gün sonra hastaneden beni arayarak, radyoloji ve diğer ekiplerin ilk değerlendirmede kaburga kırığını gözden kaçırdığını söyledi.

Tekrar muayene için beni hastaneye çağırdılar. Ben de raporlarımı alıp doktoruma gönderdim ve aldığım cevap ise iki kırığımın olduğuydu. Yaşadığım bu deneyim korkunçtu.

Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca 'kırık yok' diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşamama sebep olabilirdi.