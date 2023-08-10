Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu , 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.

2020'de Lalin'e, 2022'de ise Leyla'ya kavuşan iki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirdi.