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Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlendi. Bu evlilikten iki evladı olan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü sunucu şimdi ise sır gibi sakladığı ilk göz ağrısıyla gündeme geldi. Oyuncunun büyük kızını görenler hayran kalarak "Babasının kopyası" yorumunda bulundu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kızı...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:18 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:19
Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

2020'de Lalin'e, 2022'de ise Leyla'ya kavuşan iki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Ünlü sunucu şimdi ise sır gibi sakladığı ilk göz ağrısıyla gündeme geldi. Oyuncunun büyük kızını görenler hayran kalarak "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Minik Lalin kısa süre içinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI

Alin ve Lina

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Alin ve Lina

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Zehra Çilingiroğlu

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

BÜLENT POLAT'IN KIZI

Doğa Polat

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Doğa Polat

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU

Can Hepileri

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

NECİP MEMİLİ'NİN KIZI

Asya

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU

Karan Özçivit

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Karan Özçivit

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Tibet Zeno

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL VE KIZLARI

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lalin

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lalin

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lalin

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lalin

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Leyla

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Azra Akın ve oğlu Demir

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Azra Akın ve oğlu Demir

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Han

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Ali

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Ozan Ali

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

DEMET AKALIN'IN KIZI

Hira Kurt

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Hira Kurt

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Ümran

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Derin ve Deniz

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI

Su Atacan

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Su Atacan

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Su Atacan

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI

Emir Aras ve Alara...

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

BÜLENT İNAL'IN OĞLU

Çınar

Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...


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