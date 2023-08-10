Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızını gören dilini ısırdı! Kim Milyoner Olmaz İster’in yıldızı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.
2020'de Lalin'e, 2022'de ise Leyla'ya kavuşan iki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü sunucu şimdi ise sır gibi sakladığı ilk göz ağrısıyla gündeme geldi. Oyuncunun büyük kızını görenler hayran kalarak "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.
Minik Lalin kısa süre içinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI
Alin ve Lina
Alin ve Lina
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI
Zehra Çilingiroğlu
BÜLENT POLAT'IN KIZI
Doğa Polat
Doğa Polat
ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU
Can Hepileri
NECİP MEMİLİ'NİN KIZI
Asya
FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU
Karan Özçivit
Karan Özçivit
EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA
DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA
Tibet Zeno
KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL VE KIZLARI
Lalin
Lalin
Lalin
Lalin
Leyla
AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU
Azra Akın ve oğlu Demir
Azra Akın ve oğlu Demir
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
Han
Ali
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES
OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ
Ozan Ali
DEMET AKALIN'IN KIZI
Hira Kurt
Hira Kurt
IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
Ümran
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
Derin ve Deniz
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI
Su Atacan
Su Atacan
Su Atacan
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
Lara ve kardeşi Lily Koi...
Lara ve kardeşi Lily Koi...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras ve Alara...
BÜLENT İNAL'IN OĞLU
Çınar