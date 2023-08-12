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2. sezon başlamadan seyirci allak bullak oldu! Yalı Çapkını'ndaki 4 ayrılık daha...

Yeni sezonu heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisinde yaşanan şok ayrılıklarla birlikte heyecan doruklara çıktı. Ünlü oyuncu Doğukan Polat'ın canlandırdığı Fuat Korhan karakterinin beklenmedik bir şekilde sezon finali öncesinde diziden ayrılması izleyicileri derinden etkileyen anlar yaşattı. Fuat Korhan'ın trajik ölüm sahnesi seyircileri büyük bir şaşkınlığa sürükledi ve Korhan ailesini adeta yıkıma uğrattı. Bu dramatik ayrılık ekrandaki duygusal yüksek gerilimi doruklara taşıdı. Bu kez üç önemli karakterin diziden ayrılacağı yönündeki haberler seyircileri büyük bir merak içine sürükledi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:58 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 08:50
2. sezon başlamadan seyirci allak bullak oldu! Yalı Çapkını’ndaki 4 ayrılık daha...

Yalı Çapkını izleyicileri soluksuz bir maceraya sürüklemeye devam ediyor. Hikayenin dokusu içinde gelişen olaylar kulislerde dolaşan sürpriz iddialar dizinin takipçilerini şaşırtıyor. Geçtiğimiz sezonun finalinde Fuat Korhan karakterini ustalıkla canlandıran Doğukan Polat'ın vedası tüm izleyicileri derinden etkiledi. Korhan ailesinin beklenmedik kaybı ve yaşanan acı seyircilerin duygularını en derin noktalarından sarsarak unutulmaz anlar yaşattı. Ancak dizideki sürprizler bitmek bilmiyor. Diziye son olarak bir güzel oyuncu daha veda etti.

SÜRPRİZ AYRILIK!

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Pelin" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Buçe Buse Kahraman, hikayede Ferit'e olan duygusal bağıyla ön plana çıkmıştı.

Ancak bu karakter izleyiciler arasında farklı tepkilere neden oldu ve bazıları tarafından eleştirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinin kilit karakterlerinden biri olan Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesinde dizi ekibine veda etti.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR!

Yalı Çapkını dizisi 2. sezon öncesi ardı ardına gelen ayrılık haberleriyle kulislerde şok üstüne şok yaratmaya devam ediyor.

Tarık karakteri ünlü oyuncu Baran Bölükbaşı tarafından başarılı canlandırılıyordu. Gelen son haberlere göre, Baran Bölükbaşı diziye veda etti.

Yine kulislerde konuşulanlara göre, Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir'in yeni sezonda yer almayacak.

Yalı Çapkını'nın 2. sezon tarihi ise henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında izleyici karşısında olması bekleniyor.

DİZİYE VEDA EDEN İSİMLER

Doğukan Polat
Buçe Buse Kahraman
Baran Bölükbaşı
Ediz Akşehir


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