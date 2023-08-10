6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin üstsüz pozunu paylaştı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bu kadarı da terbiyesizlik...”

CEYDA DÜVENCİ Plazma diyeti ile zayıf kalan Ceyda Düvenci'nin menüsü şöyle: Diyetin odağında beyaz et var. Daha çok palamut ve levrek ağırlıklı tüketiliyor. Ceyda Düvenci günde 8 öğün yemek yemiş açlık krizlerini ananas ile yatıştırmış. Hamilelik döneminde 13 kiloyu vermiş.

EBRU ŞALLI Ev yapımı form çayı ile zayıf kalan Ebru Şallı'nın diyeti şöyle: 1 tatlı kaşığı doğal bal, 1 tatlı kaşığı karanfil, 1 su bardağı kaynamış su. 5 dakika demlenmesi beklenir sabah, öğle ve akşam yemeğinden 30 dakika önce içilir.

GÜLBEN ERGEN Tarçın suyu ile zayıf kalan Gülben Ergen bu diyetle bir ayda 8 kilo verdi. Tarçın ile su 10 dakika kaynatılır. İsteğe göre karanfil, zencefil, zerdeçal veya defne yaprağı eklenebilir.

ESRA EROL Ekranların en çok aranan ismi olan Esra Erol, doğum sonrası 19 kilo vermesini sağlıklı beslenmesine bağlıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra pilates ve yürüyüş yapmış. En çoksa ip atlamış. Herkese spor yapmayı öneriyor.