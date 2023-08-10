6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin üstsüz pozunu paylaştı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Bu kadarı da terbiyesizlik...”

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin kilolarla da sık sık adından gündem olmuştu.
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin kilolarla da sık sık adından gündem olmuştu.
6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin, zayıflama sırrını da açıklayarak uzun süre adından söz ettirmişti.
Öztekin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kilo vermeye hız kesmeden devam eden ve yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyuran oyuncu, plajdan bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu, plajda üstsüz şekilde verdiği bir pozu şu notla paylaştı: "Durmak gerek bazen.. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, 'önce ben' demek…. Sakin, sessiz, özgür. Teşekkürler Skala Eresos"
Öztekin'in yayınladığı üstsüz poz, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tepki çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadarı da terbiyesizlik" derken bir başkası "Aman ablan ne yaptın öyle! Bu nasıl fotoğraf?" ifadelerini kullandı.
İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
Öte yandan verdiği kilolarla dikkat çeken Öztekin'in zayıflama sırrı tekrar gündeem geldi. İşte Pelin Öztekin başta olmak üzere ünlülerin zayıflama sırları...
CEYDA DÜVENCİ
Plazma diyeti ile zayıf kalan Ceyda Düvenci'nin menüsü şöyle: Diyetin odağında beyaz et var. Daha çok palamut ve levrek ağırlıklı tüketiliyor. Ceyda Düvenci günde 8 öğün yemek yemiş açlık krizlerini ananas ile yatıştırmış. Hamilelik döneminde 13 kiloyu vermiş.
EBRU ŞALLI
Ev yapımı form çayı ile zayıf kalan Ebru Şallı'nın diyeti şöyle: 1 tatlı kaşığı doğal bal, 1 tatlı kaşığı karanfil, 1 su bardağı kaynamış su. 5 dakika demlenmesi beklenir sabah, öğle ve akşam yemeğinden 30 dakika önce içilir.
GÜLBEN ERGEN
Tarçın suyu ile zayıf kalan Gülben Ergen bu diyetle bir ayda 8 kilo verdi. Tarçın ile su 10 dakika kaynatılır. İsteğe göre karanfil, zencefil, zerdeçal veya defne yaprağı eklenebilir.
ESRA EROL
Ekranların en çok aranan ismi olan Esra Erol, doğum sonrası 19 kilo vermesini sağlıklı beslenmesine bağlıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra pilates ve yürüyüş yapmış. En çoksa ip atlamış. Herkese spor yapmayı öneriyor.
BÜŞRA PEKİN
Çok Güzel Hareketler Bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin, "sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı" diyerek nasıl kilo verdiğini açıklamıştı.
JENNIFER ANISTON
Jennifer Aniston, güne limonlu sıcak su içerek başladığını ve ardından 20 dakika meditasyon yaptığını söyledi.
ABD'li oyuncu, "Gün içinde de yarım saat bisiklet sürüyor, 40 dakika yoga ve ardından jimnastik yapıyorum" dedi.
ŞEYLA HALİS
Hepimizin Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığı usta tiyatrocu Şeyla Halis, yaşam şeklinde yaptığı değişikliklerle ameliyatsız tam 40 kilo verdi.
Yürüyüş, yüzme ve sağlıklı beslenme ile cerrahi müdahale olmadan fazla kilolarından kurtulmayı başaranlardan.
VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, David Beckham'ın söylediğine göre yirmi yılı aşkın süredir sadece balık ve sebze yiyerek besleniyor. Izgara balık ve buharda pişmiş sebzelerden oluşan yemeğinden nadiren vazgeçiyor.
LİNET
Eski yaşantısına sünger çekerek işine yoğunlaşan ünlü şarkıcı, diyet ve sporla 40 kilo verdi.
DANLA BİLİC
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.
HACI SABANCI
Hala daha sporu önceliklerinin en üst sırasına koyan Hacı Sabancı fazla kilolarıyla spor ve yoğun bir diyet sayesinde vedalaştı.
IŞIN KARACA
Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra, iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düştü.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU
Bir dönem kiloları ile başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu, 83 kilodan 53 kiloya düşerek inanılmaz bir değişim geçirdi.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU
OKAN KARACAN
Okan Karacan daha önce yaptığı diyetler sayesinde kilo vermişti ancak yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi.
Okan Karacan, "Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum" dedi.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şahan Gökbakar 100 kilonun üzerine çıkınca eşi Selin Gökbakar'ın desteğiyle ketojonik diyete başlamıştı.
5 ay boyunca çok katı bir diyet yaptı ve fazla kilolarının çoğundan kurtuldu. 1 yılda tam 35 kilo verdi.
GİZEM TUNCER
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ilk albümü piyasaya çıkmadan önce fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştı. 75 günde tam 40 kilo vererek müzik dünyasına merhaba diyen sanatçı kilo verme sürecini şu şekilde anlatmıştı:
"40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum.
Babam çok üzülüyordu. Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin.
Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, "Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum" diye ciğerim sökülene kadar ağladım"
URAZ KAYGILAROĞLU
2008 yılında Es Es dizisi ile ilk kez karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme sürecine nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı: "Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim.
O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."
ADRIANA LIMA
Adriana Lima, sabah kahvaltısını atlamayan ünlü isimlerden. Kahvaltısını yulaf ezmesinin yanında kuru üzüm ve yumurta beyazı ile veya müsli, yoğurt ve bal ile yapıyor. Güzel model, 30 dakikalık koşunun bile vücudunda değişime yol açtığını söylüyor.
ESİN GÜNDOĞDU
2 yılda 60 kilo veren Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı: "Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum"
CHRISTINA AGUILERA
Aguilera ayrıca, "renk diyeti" denilen bir beslenme planı uyguluyor. Bu diyet, her gün belli bir renkteki gıda grubunu tüketmeyi esas alıyor. Buna göre örneğin bir gün boyunca karnabahar, kuru fasulye gibi beyaz gıdalarla besleniyor.
PELİN ÖZTEKİN
Mide küçültme ameliyatıyla kilo veren ünlüler dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Pelin Öztekin oluyor. Çünkü sürecin ardından öyle azimli ve iradeli devam etti ki, hem sağlığına hem de ideal görüntüsüne kısa süre içinde kavuştu.
Öztekin daha sonra ise "Buzla Zayıflama" yöntemiyle iyice forma girdi.