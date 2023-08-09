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Nilperi Şahinkaya'dan günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile verdiği poz sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından sosyal medyada açıklamada bulunan Şahinkaya, günlerce konuşulmuştu. Oyuncudan yeni bir açıklama daha geldi. İşte "Her yanıma gelene kimliğini soramam" diyen Nilperi Şahinkaya'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 13:30 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 13:30
Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile verdiği poz sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Şahinkaya, tepkilerin hemen ardından bir video çekerek açıklama yapmıştı. Videoyu sosyal medyada yayınlayan Şahinkaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim"

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

YENİ AÇIKLAMA!
Günler sonra ise sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülenen Nilperi Şahinkaya'dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

İlk açıklamasını endişeli bulanlarla ilgili konuşan oyuncu, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia" şeklinde konuştu.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

'Aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Bu aileyle görüştüğümü 13 yılda bir fotoğraf dışında başka bir iddianın da olması gerekiyordu bence. Kiminle görüştüğüm gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana çok akıl kârı gelmedi"

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Son kez açıklama yaptığının altını çizen Şahinkaya, şöyle konuştu: "Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyoruz.

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam"

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

İşte tepki çeken o kare...

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...


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