Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

YENİ AÇIKLAMA!

Günler sonra ise sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülenen Nilperi Şahinkaya'dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

İlk açıklamasını endişeli bulanlarla ilgili konuşan oyuncu, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim.

'Aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum.