Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra yeni açıklama! Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti...

Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile verdiği poz sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti.
Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile verdiği poz sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti.
Şahinkaya, tepkilerin hemen ardından bir video çekerek açıklama yapmıştı. Videoyu sosyal medyada yayınlayan Şahinkaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık.
Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim"
YENİ AÇIKLAMA!
Günler sonra ise sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülenen Nilperi Şahinkaya'dan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.
İlk açıklamasını endişeli bulanlarla ilgili konuşan oyuncu, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia" şeklinde konuştu.
Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim.
'Aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum.
Bu aileyle görüştüğümü 13 yılda bir fotoğraf dışında başka bir iddianın da olması gerekiyordu bence. Kiminle görüştüğüm gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana çok akıl kârı gelmedi"
Son kez açıklama yaptığının altını çizen Şahinkaya, şöyle konuştu: "Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyoruz.
Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam"
İşte tepki çeken o kare...