Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Özge Törer, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Özge Törer, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni topladı.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan güzel oyuncu, yaz akşamlarında çektiği bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Törer'in paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Törer'i iltifat yağmuruna tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Gecemi aydınlattın prenses" derken bir başkası "Güzellik deyince sen Özge Törer" yorumunu yaptı.
Öte yandan Özge Törer'in Kuruluş Osman'da bir dönem birlikte rol aldığı meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu da paylaşıma kayıtsız kalmadı.
İşte Özge Törer'in o paylaşımı...
Paylaşımıyla gündeme gelen Özge Törer'in hayatı da merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Törer'in Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile arasındaki fark ise dikkat çekti.
İşte Özge Törer başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...
Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986
Seray Kaya - 4 Şubat 1991
Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995
Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994
Akın Akınözü - 22 Eylül 1990
Berk Oktay - 28 Ekim 1982
Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986
Burak Özçivit - 24 Aralık 1984
Özge Törer - 16 Ağustos 1998
Melis Sezen - 2 Ocak 1997
Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983
Esra Erol - 12 Mayıs 1982
Melisa Döngel - 18 Eylül 1999
Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991
Songül Karlı - 15 Eylül 1973
Alina Boz - 14 Haziran 1998
Damla Colbay - 14 Ocak 1993
Ebru Özkan - 18 Kasım 1978
Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983
Cansu Dere - 14 Ekim 1980
Demet Evgar - 19 Mayıs 1980
Büşra Develi - 25 Ağustos 1993
Hadise - 22 Ekim 1985
Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004
Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987
Hande Erçel - 24 Kasım 1993
Mine Tugay - 28 Temmuz 1978
Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981
Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988
Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986
Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995
Müge Anlı - 19 Aralık 1973
Berker Güven - 7 Eylül 1994
Sevda Erginci - 3 Ekim 1993
Emir Benderlioğlu - 28 Ekim 1979
Engin Akyürek - 12 Ekim 1981
Pelin Akil - 17 Nisan 1986
Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974
Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986
Demet Özdemir - 26 Şubat 1992
Damla Sönmez - 3 Mayıs 1987
Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990
Bige Önal - 1 Şubat 1990
Taner Ölmez - 9 Ağustos 1986
Sinem Ünsal - 21 Haziran 1993
Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989
Dilan Çiçek Deniz - 28 Şubat 1995
Serenay Sarıkaya - 1 Temmuz 1991
Çağatay Ulusoy - 23 Eylül 1990
Burak Deniz - 17 Şubat 1991
Saygın Soysal - 21 Mayıs 1982
Serhat Kılıç - 8 Temmuz 1975
Rojda Demirer - 12 Ağustos 1980
Buğra Gülsoy - 22 Şubat 1982
Ekin Koç - 21 Haziran 1992
Oktay Kaynarca - 27 Ocak 1965
Yunus Emre Yıldırımer - 5 Şubat 1982
Ozan Akbaba - 9 Haziran 1982
Yalçın Hafızoğlu - 18 Ağustos 1989
Timuçin Esen - 14 Ağustos 1973
Merve Dizdar - 25 Haziran 1986
Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985
Farah Zeynep Abdullah - 17 Ağustos 1989
Ezgi Mola - 29 Mart 1983
Nurettin Sönmez - 1978 yılında doğdu
Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980
Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982
Ushan Çakır - 23 Mayıs 1984
Melike İpek Yalova - 1984 yılında doğdu
Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989