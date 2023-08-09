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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyuran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Performansı kadar doğal güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, yaz akşamlarında çektiği bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Özge Törer'in hayran bırakan o pozu...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 12:15 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 12:22
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Özge Törer, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni topladı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan güzel oyuncu, yaz akşamlarında çektiği bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Törer'in paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Törer'i iltifat yağmuruna tuttu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "Gecemi aydınlattın prenses" derken bir başkası "Güzellik deyince sen Özge Törer" yorumunu yaptı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Öte yandan Özge Törer'in Kuruluş Osman'da bir dönem birlikte rol aldığı meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu da paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

İşte Özge Törer'in o paylaşımı...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Paylaşımıyla gündeme gelen Özge Törer'in hayatı da merak konusu oldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Törer'in Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile arasındaki fark ise dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

İşte Özge Törer başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Seray Kaya - 4 Şubat 1991

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Berk Oktay - 28 Ekim 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Özge Törer - 16 Ağustos 1998

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Esra Erol - 12 Mayıs 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Melisa Döngel - 18 Eylül 1999

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Alina Boz - 14 Haziran 1998

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Damla Colbay - 14 Ocak 1993

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Cansu Dere - 14 Ekim 1980

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Demet Evgar - 19 Mayıs 1980

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Hadise - 22 Ekim 1985

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Berker Güven - 7 Eylül 1994

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Sevda Erginci - 3 Ekim 1993

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Emir Benderlioğlu - 28 Ekim 1979

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Pelin Akil - 17 Nisan 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Damla Sönmez - 3 Mayıs 1987

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Bige Önal - 1 Şubat 1990

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Taner Ölmez - 9 Ağustos 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Sinem Ünsal - 21 Haziran 1993

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Dilan Çiçek Deniz - 28 Şubat 1995

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Serenay Sarıkaya - 1 Temmuz 1991

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Çağatay Ulusoy - 23 Eylül 1990

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Saygın Soysal - 21 Mayıs 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Serhat Kılıç - 8 Temmuz 1975

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Rojda Demirer - 12 Ağustos 1980

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Buğra Gülsoy - 22 Şubat 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ekin Koç - 21 Haziran 1992

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Oktay Kaynarca - 27 Ocak 1965

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Yunus Emre Yıldırımer - 5 Şubat 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ozan Akbaba - 9 Haziran 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Yalçın Hafızoğlu - 18 Ağustos 1989

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Timuçin Esen - 14 Ağustos 1973

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Farah Zeynep Abdullah - 17 Ağustos 1989

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ezgi Mola - 29 Mart 1983

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Nurettin Sönmez - 1978 yılında doğdu

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Caner Cindoruk - 17 Nisan 1980

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Ushan Çakır - 23 Mayıs 1984

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Melike İpek Yalova - 1984 yılında doğdu

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”


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