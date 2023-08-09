Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den “Yaz akşamı” paylaşımı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Gecemi aydınlattın...”

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni topladı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.