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1 ayda kilo verme garantili Esra Dermancıoğlu diyeti! Tek bir formülle mum gibi eridi! 85'den 70'e düşme sırrı...

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu'nun geçmiş yıllarda diyet yaptığı ortaya çıkınca uyguladığı diyet programı merak edildi. 2 yıl önce çektiği bir videoda "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu "Ben çok kilo aldım.'' demişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 10:14 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:14
1 ayda kilo verme garantili Esra Dermancıoğlu diyeti! Tek bir formülle mum gibi eridi! 85’den 70’e düşme sırrı...

Ünlülerin uyguladığı diyet programları sık sık gündeme geliyor. Bu kez Esra Dermancıoğlu'nun önceki yıllarda yaptığı diyet hakkında bir çok soru gündeem geldi. Peki Esra Dermancıoğlu kaç kiloydu, zayıfladı? Hangi diyeti uyguladı?

ESRA DERMANCIOĞLU MEĞER...

Esra Dermancıoğlu hakkında yapılan bir haberde 2017 yılında 16 yaş küçük sevgilisi için göbek eriten bir diyete başladığı bilgisi yer almıştı. 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'Korkunç Yenge' karakteriyle ünlenen Dermancıoğlu meğer dönem sıkı diyete girmiş, spor yapmaya başlamış.

Göbek eriten bir diyete başlayan oyuncu limonlu zencefil çayını elinden düşürmemiş, protein ve sebze ağırlıklı besleniyormuş.

FAZLA KİLOLARINDAN DERT YANMIŞ!

Esra Dermancıoğlu 2021 yılında da fazla kilolarından dertliydi. Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen Oyuncu içini dökmüştü.

"Ben çok kilo aldım. Benim ağzıma s..sınlar! O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık Yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."


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