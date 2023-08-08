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2 hafta önce vefat eden Sinead O'Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 56 yaşında aramızdan ayrıldı. İslam dinine geçtikten sonra kullandığı adıyla Shuhada Sadaqat bugün memleketi İrlanda'da son yolculuğuna uğurlandı. Milyonları yasa boğan dünyaca ünlü şarkıcı, İslami usullere uygun defnedildi. Cenazede İrlanda Cumhurbaşkanı da yer aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 16:07 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:28
2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

İslam dinine geçtikten sonra Shuhada Sadaqat adını kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında aramızdan ayrıldı. Polisin yaptığı açıklamada, İrlandalı şarkıcı O'Connor'ın, Londra'da yaşadığı apartman dairesinde, kendisini kaybetmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Acı haberiyle milyonları yasa boğan Sinead O'Connor, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sinead O'Connor için memleketi İrlanda'da çok sayıda kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Ünlü şarkıcı daha sonra sadece en yakın aile üyelerinin bulunduğu basına kapalı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Evinde ölü bulunan Sinead O'Connor'ın cenazesi memleketi İrlanda'ya, uzun yıllar yaşadığı evinin sokağına getirildi. Cenaze geçidi ve anma töreni bölgede yaşayan halka haber verildi ve ünlü şarkının sevenlerine çağrı yapıldı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Cenaze törenine ilişkin planlar ailesi tarafından İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE kanalına yapılan bir açıklamayla paylaşıldı. Aile Sinead O'Connor için bir anma töreni ve cenaze geçidi düzenleneceğini duyurunca İrlanda ve İngiltere'den sayısız hayranı bölgeye akın etti.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

İrlanda demir yolları da bir açıklama yayınladı. Şarkıcının cenazesi için bölgeye yoğun bir Trafik akışı olduğu, tren seferlerinin de alışılmışın dışında çok kalabalık olduğu bildirildi. Anmaya özel araçlarla değil toplu taşımayla gelinmesi rica edildi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead O'Connor'ın binlerce hayranı evinin etrafını ve çevredeki sokakları doldurdu. Anma için bölgedeki trafik akışı durduruldu ve hayranların rahatça bölgeye gelmesine fırsat tanındı. Şarkıcının evinin etrafında toplanan hayranları ona çiçekler ve sevgi dolu mektuplar getirdi. Bunlarla şarkıcının yaşadığı mahallenin sokaklarını süsleyen çok sayıda hayranı O'Connor için gözyaşı döktü.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Halkın ünlü şarkıcıya sevgilerini sunmasının ardından O'Connor, yakın arkadaşları ve ailesinin katılacağı özel bir törenle defnedileceği açıklanmıştı. Ünlü şarkıcının mezarının da uzun yıllar yaşadığı bölgede olacağı tahmin ediliyor. Özel defin törenini ardından hayranları sahil yoluna dizilerek şarkıcıyı uğurladı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

İrlanda'nın resmi kurumları tarafından cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Ailesinin isteklerine uygun olarak, özel bir törenin ardından halk ona sevgisini sunabilsin diye Strand Road/Promenade alanında toplanmaları istenecektir. Tabutunun bu saatler arasında bu bölgede kısa bir süre durması beklenmektedir ve geçit yapması beklenmektedir."

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Öte yandan İrlanda Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Sinead O'Connor için düzenlenen özel cenaze törenine katılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Michael D Higgins açıklamasında "Sinead O'Connor'ın yaşamı ve eserleri karşısında duyulan keder ve takdir duyguları, onun İrlanda halkı üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır. Sinead'ın sesi, müziği ve şarkıları aracılığıyla sunduğu eşsiz katkısı istisnai bir yaratıcılık düzeyiyle birleşen büyük bir kırılganlık deneyimini içeriyordu" demişti.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

U2 GRUBU DA KATILDI
U2 grubundan Adam Clayton ileBono da cenazede hazır bulundu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead O'Connor kılınan cenaze namazının ardından İslami usullere uygun olarak toprağa verildi. Ünlü şarkıcının cenaze namazını İslam alimi ve İrlanda İslam Merkezi Baş İmamı Şeyh Dr. Ömer El Kadri kıldırdı. Şeyh Dr. Ömer El Kadri, Sinead O'Connor'la 2018 yılında tanışmıştı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Ömer El Kadri ünlü şarkıcıyı tanımış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken "Bugün, İrlanda'nın kızı Sinead O'Connor nam-ı diğer Shuhada Sadaqat için Müslüman cenaze namazını kıldırma fırsatı bulduğum için inanılmaz derecede minnettarım. Bu cenazenin bir parçası olmak benim için bir onurdur ve onun Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

KOMŞULARI SON GÜNLERİNİ ANLATTI!
Sinead O'Connor'ın son aylarını nasıl geçirdiği de ortaya çıktı. Dört çocuğunun en küçüğü olan 17 yaşındaki oğlu Shane'in ölümünden sonra bir türlü toparlanamayan O'Connor'ın yaşadığı apartmandaki komşuları onun son günleri hakkında konuştu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead O'Connor'ın ölümü dünya basınında yer alırken hayranları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Dünyaca ünlü şarkıcının hayatına dair tüm detaylar da merak edilip araştırılmaya başladı. O'Connor'ın kariyerinin ilk günlerinden son dönemlerde attığı tweetlere kadar her detay sevenleri tarafından tekrar tekrar gündeme getirildi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

YALNIZLIKTAN KAÇTI
İddiaya göre; O'Connor, kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşındı. Orada bir apartman dairesi satın aldı. Ancak içindeki büyük acıdan kaçamadığı için orada da durumu değişmedi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

EVİNİN IŞIKLARI HİÇ SÖNMÜYORDU!
Komşularının Sinead O'Connor ile ilgili olarak anlattığı bir başka çarpıcı ayrıntı ise ışıkların sürekli açık olmasıydı. Anlatılanlara göre; ünlü şarkıcı 24 saat evinin ışıklarını açık tutuyordu. Pencereleri de aynı şekilde açık duruyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Güney Londra'daki lüks konutun sakinleri, yani Sinead O'Connor'ın komşuları onun sık sık geniş balkonunda vakit geçirdiğini anlattı. Onların söylediğine göre şarkıcı uzun süre o balkonda durup akıp giden hayatı izliyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

BAZILARI ONUN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDU
Anlattıklarına göre komşularının bazıları onun kim olduğundan haberdar değildi. Kimi zaman apartman girişinde tütün ürünü içen ve gelip geçenle sohbet eden kısacık saçlı bu kadının, 1990'ların ünlü şarkıcısı Sinead O'Connor olduğunu bazı komşuları bilmiyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead O'Connor, oğlunun ölümünden sonra da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ve bir dünya turnesi planladığını anlatıyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Fakat komşularının anlattığına göre şarkıcının görüntüsü ve yüzünden yansıyanlar bunun tam tersini söylüyordu. Komşuların anlattığına göre O'Connor, çok üzgün görünüyordu, derin bir acı içindeydi ve büyük bir yalnızlık çekiyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

EN SON 2 HAFTA ÖNCE GÖRMÜŞ!
Komşularından biri ünlü şarkıcıyı en son iki hafta önce gördüğünü söyledi. Anlattığına göre O'Connor, komşusuna ve yanındaki İrlandalı arkadaşına gülümseyip el salladı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Aslına bakılırsa Sinead O'Connor çok uzun süredir ruh sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşıyordu. Bir süre kötü alışkanlıkları ve bipolar bozukluk nedeniyle tedavi görmüştü. Ancak küçük oğlu Shane'in 17 yaşındayken kendi canına kıymasının ardından "onsuz yaşamanın anlamı olmadığını" sık sık tekrarlamaya başladı. Zaten bir süre sonra da hastanede tedavi altına alındı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

O'Connor'ın kim olduğunu bilmeyen bazı komşuları da onu "Samimi ve İslam dinini seçtiği için gururlu bir kadın" olarak tanımladı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

"GURURLU BİR KADIN"
Sinead O'Connor'ın komşularından biri olan 57 yaşındaki Pushpakumara Moragamana, ünlü şarkıcının zaman zaman kendileriyle sohbet etiğini belirtip oğlunun ölümü nedeniyle ne kadar yıkıldığını ve nasıl da depresyona girdiğini hatta ağladığını söyledi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Yine Sinead O'Conor'ın bir başka komşusuna göre ünlü şarkıcı evi olarak gördüğü Londra'ya taşınmıştı çünkü bunun büyük acısına katlanmanı ve yalnızlıkla mücadele etmenin bir yolu olarak görüyordu.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

O komşusu İslam dinini seçtikten sonra Shuhada' Sadaqat adını alan şarkıcının inancı konusunda da tutkulu olduğunu sözlerine ekledi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sonra da şunları anlatı: "Mutlu görünüyordu. Gülümsedi ve el salladı" O sırada Farath Moragammanage'nin yanında İrlanda'dan gelen bir arkadaşı vardı. Zaten Sineoad O'Connor'ın ünlü bir şarkıcı olduğunu da ona yanındaki arkadaşı Söyledi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Şarkıcının 71 yaşındaki başka bir komşusu Clyre Day de Sinead O'Connor'ı sık sık balkonda gördüğünü belirtip pencerelerinin ve ışıklarının sürekli açık olduğunu belirtti.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Bu arada Sinead O'Connor da ölümünden kısa bir süre önce yaşadığı apartman dairesini Twitter takipçileriyle paylaştı. O paylaşımında yeni şarkılar yazdığını ve turneye çıkmayı planladığını da ekledi.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Vefatının ardından Sinead O'Connor'un hayatı ve son sosyal medya paylaşımları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

SON PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI!
Ünlü şarkıcının oğluyla ilgili yaptığı son sosyal medya paylaşımları ise yürek yaktı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Ünlü şarkıcı, ruh sağlığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan oğlu Shane ile ilgili bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

"Oğlumu kaybettiğimden beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkı, ruhumun ışığıydı. İki parçadan oluşan tek bir ruh gibiydik. Oğlum, beni koşulsuz seven tek kişiydi"

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Sinead ayrıca, aralarında 'tüm intihar eden çocukların annelerine' ithaf ettiği bir parçanın da bulunduğu, bir dizi hüzünlü şarkının bağlantılarını paylaştı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ
Dört çocuk annesi O'Connor, oğlunun ölüm haberini de sosyal medyadan açıklamıştı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Şarkıcı, "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" demişti.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

2018'DE MÜSLÜMAN OLMUŞTU
O'Connor, 2018'da Twitter'dan paylaştığı mesajında Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Müslüman olduktan sonra 'Shuhada Davitt' adını almıştı.

2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi


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