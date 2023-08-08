2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Ünlü şarkıcı, ruh sağlığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan oğlu Shane ile ilgili bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Oğlumu kaybettiğimden beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkı, ruhumun ışığıydı. İki parçadan oluşan tek bir ruh gibiydik. Oğlum, beni koşulsuz seven tek kişiydi"
Sinead ayrıca, aralarında 'tüm intihar eden çocukların annelerine' ithaf ettiği bir parçanın da bulunduğu, bir dizi hüzünlü şarkının bağlantılarını paylaştı.
ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ
Dört çocuk annesi O'Connor, oğlunun ölüm haberini de sosyal medyadan açıklamıştı.
Şarkıcı, "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" demişti.