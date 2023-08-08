2 hafta önce vefat eden Sinead O’Connor gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun defnedildi

Cenaze törenine ilişkin planlar ailesi tarafından İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE kanalına yapılan bir açıklamayla paylaşıldı. Aile Sinead O'Connor için bir anma töreni ve cenaze geçidi düzenleneceğini duyurunca İrlanda ve İngiltere'den sayısız hayranı bölgeye akın etti.

İrlanda demir yolları da bir açıklama yayınladı. Şarkıcının cenazesi için bölgeye yoğun bir Trafik akışı olduğu, tren seferlerinin de alışılmışın dışında çok kalabalık olduğu bildirildi. Anmaya özel araçlarla değil toplu taşımayla gelinmesi rica edildi.

Sinead O'Connor'ın binlerce hayranı evinin etrafını ve çevredeki sokakları doldurdu. Anma için bölgedeki trafik akışı durduruldu ve hayranların rahatça bölgeye gelmesine fırsat tanındı. Şarkıcının evinin etrafında toplanan hayranları ona çiçekler ve sevgi dolu mektuplar getirdi. Bunlarla şarkıcının yaşadığı mahallenin sokaklarını süsleyen çok sayıda hayranı O'Connor için gözyaşı döktü.

Halkın ünlü şarkıcıya sevgilerini sunmasının ardından O'Connor, yakın arkadaşları ve ailesinin katılacağı özel bir törenle defnedileceği açıklanmıştı. Ünlü şarkıcının mezarının da uzun yıllar yaşadığı bölgede olacağı tahmin ediliyor. Özel defin törenini ardından hayranları sahil yoluna dizilerek şarkıcıyı uğurladı.