Stil İkonu yarışmacısı Gizem Karamelek kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Karamelek olayı nedir? Gizem Karamelek ünlü sevgilisi kim?

Anıl Doğu A, 13 Şubat günü Karamelek tarafından tuzak kurulduğunu, çağırıldığı Bahçeşehir Göleti civarına tanımadığı kişilerce darp edildiğini iddia etti.

Anıl Doğu A., darp edildiği anın görüntülerinin Karamelek'in sosyal medyadan "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" notuyla paylaştığını belirtti.

Karamelek ifadesinde, Anıl Doğu A. ile 6-8 ay kadar önce kendisini aldattığı için ayrıldığını belirterek, "Bahis ve kumar sitesi sahibiydi. Kokain kullanırdı. Bana da kullanmam için baskı ve fiziksel şiddette bulunuyordu. Kimin, nerede darp ettiğini bilmiyorum. Kimseye tuzak kurmadım ve kimseyi darp etmeleri için göndermedim" dedi.