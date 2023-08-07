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62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse, geçen günlerde 5 sene önce nikah masasına oturduğu eşiyle düğün pozlarını ilk kez yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu. 62 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü oyuncu, doğal haliyle dikkat çekti. İşte Nursel Köse'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:48 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:48
62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Köse, geçen günlerde 5 sene önce nikah masasına oturduğu eşiyle düğün pozlarını ilk kez yayınladı ve uzun süre gündem oldu.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Tatilden paylaşım yapan Köse, bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Köse'nin doğal hali için "Kim der 62 yaşında" yorumu yapıldı.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

İşte Nursel Köse'nin o paylaşımı...

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NE OLMUŞTU?
Aldatmak dizisinde Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, geçen haftalarda aşk hayatıyla gündeme geldi.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"
14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle 5 sene önce gizlice evlenen Köse, 2019 yılında konuk olduğu programda şunları söyledi:

"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim. Karşılıklı 'Evet' dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Evlendirme dairesinden çıkınca hayranlarımıza denk geldik, 'Fotoğraf çektirelim' dediler. 'Bizim için çok özel bir gün' deyip, çektirmedik"

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TANIŞMA HİKAYESİ!
Köse bir başka röportajında da tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:

"Eşim beni sahnede görmüş. Berlin'de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk. Ben de eşimi ayağa kaldırdım. Ona söz hakkı vermeden espriler yaptım.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Program bitince yanıma geldi. 'Sen hiç bana cevap hakkı vermedin' dedi. 'Evet, çünkü o sahne bana ait' yanıtını verdim.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Beni konserine davet etti ama çok yoğundum gidemedim. Defalarca davet etti, sonunda utandım ve dördüncü davetinde, 'Evde bana özel konser versen olur mu?' dedim. O da karşılığında güzel yemek istedi. Viyola ile konser verdi, ilişkimiz de böyle başladı"

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİNE BAKIN!
Nursel Köse, evlilik yıldönümünde kural bozarak nikahından ilk kez paylaşımda bulundu.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

İşte Nursel Köse'nin paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

BURCU BİRİCİK

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU VE EŞİ UTKU BAŞYAZICI

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU VE EŞİ UTKU BAŞYAZICI

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EMRE BASALAK

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EMRE BASALAK VE EŞİ PINAR BASALAK

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EMRE BASALAK VE EŞİ PINAR BASALAK

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EBRU ÖZKAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ZAFER ERGİN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NAZAN KESAL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NURSEL KÖSE

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TANER ÖLMEZ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ALMA TERZİÇ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

OZAN AKBABA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SENAN KARA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ALEYNA ÖZGEÇEN

Güzel oyuncu Doğan Seçkin Şavkın adlı futbolcuyla beraber.

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

BİRKAN SOKULLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ALİNA BOZ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ASLIHAN GÜNER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

İSMAİL DEMİRCİ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

GÖKHAN TÜRKMEN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

YALÇIN HAFIZOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EMİR BENDERLİOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SEDA BAKAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ÖZGE ÖZDER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TOLGA MENDİ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SERDAR ÖZER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TİMUÇİN ESEN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ÖZGÜR OZAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

MESUT AKUSTA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ŞEBNEM BOZOKLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SİNEM ÜNSAL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

SİNEM ÜNSAL VE SEVGİLİSİ KIVANÇ KILINÇ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

RAGIP SAVAŞ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

FİKRET KUŞKAN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NECİP MEMİLİ

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

MURAY AYGEN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERKAN PETEKKAYA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERHAN ALPAY

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...


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