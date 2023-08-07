62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"

14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle 5 sene önce gizlice evlenen Köse, 2019 yılında konuk olduğu programda şunları söyledi: "14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.

Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim. Karşılıklı 'Evet' dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.

Evlendirme dairesinden çıkınca hayranlarımıza denk geldik, 'Fotoğraf çektirelim' dediler. 'Bizim için çok özel bir gün' deyip, çektirmedik"

TANIŞMA HİKAYESİ!

Köse bir başka röportajında da tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: "Eşim beni sahnede görmüş. Berlin'de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk. Ben de eşimi ayağa kaldırdım. Ona söz hakkı vermeden espriler yaptım.