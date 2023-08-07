62 yaşındaki Nursel Köse’den bikinili tatil pozları! En doğal haliyle sosyal medyanın gündeminde! Aldatmak’ın Mualla’sına bakın...

Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Aldatmak dizisinde Mualla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nursel Köse, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Köse, geçen günlerde 5 sene önce nikah masasına oturduğu eşiyle düğün pozlarını ilk kez yayınladı ve uzun süre gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tatilden paylaşım yapan Köse, bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Köse'nin doğal hali için "Kim der 62 yaşında" yorumu yapıldı.
İşte Nursel Köse'nin o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Aldatmak dizisinde Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, geçen haftalarda aşk hayatıyla gündeme geldi.
"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"
14 yıldır aşk yaşadığı müzisyen sevgilisiyle 5 sene önce gizlice evlenen Köse, 2019 yılında konuk olduğu programda şunları söyledi:
"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.
Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim. Karşılıklı 'Evet' dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.
Evlendirme dairesinden çıkınca hayranlarımıza denk geldik, 'Fotoğraf çektirelim' dediler. 'Bizim için çok özel bir gün' deyip, çektirmedik"
TANIŞMA HİKAYESİ!
Köse bir başka röportajında da tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:
"Eşim beni sahnede görmüş. Berlin'de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk. Ben de eşimi ayağa kaldırdım. Ona söz hakkı vermeden espriler yaptım.
Program bitince yanıma geldi. 'Sen hiç bana cevap hakkı vermedin' dedi. 'Evet, çünkü o sahne bana ait' yanıtını verdim.
Beni konserine davet etti ama çok yoğundum gidemedim. Defalarca davet etti, sonunda utandım ve dördüncü davetinde, 'Evde bana özel konser versen olur mu?' dedim. O da karşılığında güzel yemek istedi. Viyola ile konser verdi, ilişkimiz de böyle başladı"
SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİNE BAKIN!
Nursel Köse, evlilik yıldönümünde kural bozarak nikahından ilk kez paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.
İşte Nursel Köse'nin paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
BURCU BİRİCİK
BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN
CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN
CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN
CİHANGİR CEYHAN VE EŞİ FATMA CEYHAN
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU VE EŞİ UTKU BAŞYAZICI
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU VE EŞİ UTKU BAŞYAZICI
EMRE BASALAK
EMRE BASALAK VE EŞİ PINAR BASALAK
EMRE BASALAK VE EŞİ PINAR BASALAK
EBRU ÖZKAN
EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN
ZAFER ERGİN
ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN
NAZAN KESAL
NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL
NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN
NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN
NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN
NURSEL KÖSE VE EŞİ ULRICH MERTIN
TANER ÖLMEZ
TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU
ALMA TERZİÇ
ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU
OZAN AKBABA
OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN
OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN
SENAN KARA
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
ALEYNA ÖZGEÇEN
Güzel oyuncu Doğan Seçkin Şavkın adlı futbolcuyla beraber.
BİRKAN SOKULLU
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
ALİNA BOZ
ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ
İSMAİL DEMİRCİ
İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL
GÖKHAN TÜRKMEN
GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY
YALÇIN HAFIZOĞLU
YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT
EMİR BENDERLİOĞLU
EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ
SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
ÖZGE ÖZDER
ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ
TOLGA MENDİ
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
SERDAR ÖZER
SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER
TİMUÇİN ESEN
TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE
ÖZGÜR OZAN
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR
MESUT AKUSTA
MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR
ŞEBNEM BOZOKLU
ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA
SİNEM ÜNSAL
SİNEM ÜNSAL VE SEVGİLİSİ KIVANÇ KILINÇ
RAGIP SAVAŞ
RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ
RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ
FİKRET KUŞKAN
FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA
NECİP MEMİLİ
NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU
MURAY AYGEN
MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS
MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS
ERKAN PETEKKAYA
ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN
ERHAN ALPAY
ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY
YUNUS EMRE YILDIRIMER
YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER