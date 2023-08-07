1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu.

Bu paylaşımlardan biri de Şıkel'in YouTube'da yayınladığı "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı içeriğiydi.