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1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Ünlü model Çağla Şıkel, "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı bir video çekmiş ve kısa sürede gündem olmuştu. Arto ise ünlü modelin videosuna çok sert bir yorumda bulunmuştu. İkili arasında çıkan tartışma da mahkemeye taşınmıştı. Çağla Şıkel'in, Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:06 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:12
1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Bu paylaşımlardan biri de Şıkel'in YouTube'da yayınladığı "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı içeriğiydi.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Yayınlandığı dönem ses getiren ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yapılan videoya Arto da kayıtsız kalmadı.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Sivri diliyle bilinen Arto, Şıkel'in mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik çektiği videoya sert bir yorumda bulundu.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Şıkel'in bu videosunu gören Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" dedi.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

MAHKEMELİK OLDULAR
Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Sabah'ta yer alan habere göre; ATK yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Kararın ardından Çağla Şıkel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.

1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...


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