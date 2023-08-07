1 milyon TL’lik tazminat davasında karar çıktı! Arto ile Çağla Şıkel cephesinde flaş gelişme! “Göğüslerini göstermemeyi öğret” demişti...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu.
Bu paylaşımlardan biri de Şıkel'in YouTube'da yayınladığı "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı içeriğiydi.
Yayınlandığı dönem ses getiren ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yapılan videoya Arto da kayıtsız kalmadı.
Sivri diliyle bilinen Arto, Şıkel'in mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik çektiği videoya sert bir yorumda bulundu.
Şıkel'in bu videosunu gören Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.
MAHKEMELİK OLDULAR
Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini belirtti.
Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şikel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği anlatıldı.
ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Sabah'ta yer alan habere göre; ATK yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.
Kararın ardından Çağla Şıkel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti.
Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.