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6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklamıştı. Gomze, daha sonra ise "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz bir hediye verdi" diyerek böbrek nakli olduğunu açıklamıştı. Gomez'e böbreğini bağışlayan Francia Raisa'nın bunu zorla yaptığı iddia edildi. Ünlü isim, katıldığı canlı yayında ise gerçekleri itiraf etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 09:33 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 10:02
6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklamıştı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Gomez, uzun bir süre ortadan kaybolmasının ardından Instagram'dan bir açıklama yapmış kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Ancak 2007'den beri yakın arkadaş olan ikilinin arasında, 2022'nin kasım ayında Selena Gomez'in yaptığı bir açıklamayla soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Rolling Stone dergisine konuşan Selena, "Sektördeki tek arkadaşım Taylor Swift, hiçbir zaman havalı ünlülerden oluşan bir kız grubunda yer alamadım. Bu yüzden de hep kendimi o ortamlara yabancı hissettim" demişti.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Bunun üzerine Francia Raisa, Gomez'in gündem olan sözlerine; "Hmmm ilginç" yorumunu yazmış; sonrasında ise hemen silmişti. Gomez de "Üzgünüm her açıklamamda tanıdığım her insanın adını anmıyorum" yazdığı başka bir yorum yaparak Francia'ya cevap vermişti.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

"SELENA, ZORBALIĞA GÖZ YUMMAZ"
34 yaşındaki aktris Francia Raisa, TMZ'ye konuşarak yaşananların ardından Selena Gomez'in hayranlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklamış ve zorbalığa uğradığını iddia etmişti.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Kendisini en çok üzen yorumun, birinin "Umarım kalan tek böbreğini de birileri paramparça eder seni lanet olası" yazması olduğunu söyleyen oyuncu, arkadaşının böyle bir zorbalığı asla onaylamayacağını bildiğini de söylemişti: "Hiç kimse, hiçbir şekilde zorbalığa göz yummaz; özellikle de Selena"

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

BUZLARI ERİTTİLER
Tüm bunların ardından Gomez (31), geçen günlerde 35 yaşına basan arkadaşının doğum gününü kutladı. Raisa ile çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşan şarkıcı, "Bu özel insana en mutlu doğum gününü diliyorum. Hayat bizi nereye götürürse götürsün, seni seviyorum" mesajını yazdı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

BÖBREĞİNİ ZORLA MI BAĞIŞLADI?
Hürriyet'in haberine göre; son birkaç haftadır da bu böbrek bağışı ile ilgili olarak ortalarda dolaşan bir iddia vardı. Buna göre Raisa, böbreklerinden birini Gomez'e bağışlaması için zorlanmıştı. Genç oyuncu, bütün bu iddialara, katıldığı bir programda yanıt verdi.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Francia Raisa, geçtiğimiz günlerde Josh Peck'in Good Guys adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Selena Gomez'e böbreğini bağışlaması için zorlanıp zorlanmadığını açıkladı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Raisa sözlerine "Biliyorum o dönemde çok fazla toplum önündeydik. Basın hikayeyi öğrendi ve biz de anlatmak istedik" diyerek başladı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Francia Raisa ardından da o çok merak edilen konuya değindi. Yani böbreğini Selena Gomez'e zorla bağışlayıp bağışlamadığına.. Genç kadının bu konuda söyledikleri gayet netti: "Kimse beni hiçbir şey için zorlamadı. Bu benim kalbimden koptu."

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Francia Raisa sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen kalbimin derinliklerinden geldi. Ve böbreğimin ona uyumlu olduğunu biliyordum."

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Francia Raisa'nın bütün bu açıklamaları yapmasının nedenine gelirsek... Selena Gomez ile Francia Raisa, böbrek naklinden sonraki dönemde uzun süre hep yan yana göründüler. İki iyi dost izlenimi verdiler. Fakat aradan geçen zamanda yolları ayrıldı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ İFLAS ETMİŞTİ
Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti. Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak olduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

'KARDEŞİM' DİYE HİTAP ETMİŞTİ
Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

OPERASYONDAN KALAN İZİ GÖSTERDİ
2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaşıp gündem olmuştu.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Selena Gomez

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Selena Gomez - Francia Raisa

6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!


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