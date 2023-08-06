6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklamıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklamıştı.
Gomez, uzun bir süre ortadan kaybolmasının ardından Instagram'dan bir açıklama yapmış kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak 2007'den beri yakın arkadaş olan ikilinin arasında, 2022'nin kasım ayında Selena Gomez'in yaptığı bir açıklamayla soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.
Rolling Stone dergisine konuşan Selena, "Sektördeki tek arkadaşım Taylor Swift, hiçbir zaman havalı ünlülerden oluşan bir kız grubunda yer alamadım. Bu yüzden de hep kendimi o ortamlara yabancı hissettim" demişti.
Bunun üzerine Francia Raisa, Gomez'in gündem olan sözlerine; "Hmmm ilginç" yorumunu yazmış; sonrasında ise hemen silmişti. Gomez de "Üzgünüm her açıklamamda tanıdığım her insanın adını anmıyorum" yazdığı başka bir yorum yaparak Francia'ya cevap vermişti.
"SELENA, ZORBALIĞA GÖZ YUMMAZ"
34 yaşındaki aktris Francia Raisa, TMZ'ye konuşarak yaşananların ardından Selena Gomez'in hayranlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklamış ve zorbalığa uğradığını iddia etmişti.
Kendisini en çok üzen yorumun, birinin "Umarım kalan tek böbreğini de birileri paramparça eder seni lanet olası" yazması olduğunu söyleyen oyuncu, arkadaşının böyle bir zorbalığı asla onaylamayacağını bildiğini de söylemişti: "Hiç kimse, hiçbir şekilde zorbalığa göz yummaz; özellikle de Selena"
BUZLARI ERİTTİLER
Tüm bunların ardından Gomez (31), geçen günlerde 35 yaşına basan arkadaşının doğum gününü kutladı. Raisa ile çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşan şarkıcı, "Bu özel insana en mutlu doğum gününü diliyorum. Hayat bizi nereye götürürse götürsün, seni seviyorum" mesajını yazdı.
BÖBREĞİNİ ZORLA MI BAĞIŞLADI?
Hürriyet'in haberine göre; son birkaç haftadır da bu böbrek bağışı ile ilgili olarak ortalarda dolaşan bir iddia vardı. Buna göre Raisa, böbreklerinden birini Gomez'e bağışlaması için zorlanmıştı. Genç oyuncu, bütün bu iddialara, katıldığı bir programda yanıt verdi.
Francia Raisa, geçtiğimiz günlerde Josh Peck'in Good Guys adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Selena Gomez'e böbreğini bağışlaması için zorlanıp zorlanmadığını açıkladı.
Raisa sözlerine "Biliyorum o dönemde çok fazla toplum önündeydik. Basın hikayeyi öğrendi ve biz de anlatmak istedik" diyerek başladı.
Francia Raisa ardından da o çok merak edilen konuya değindi. Yani böbreğini Selena Gomez'e zorla bağışlayıp bağışlamadığına.. Genç kadının bu konuda söyledikleri gayet netti: "Kimse beni hiçbir şey için zorlamadı. Bu benim kalbimden koptu."
Francia Raisa sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen kalbimin derinliklerinden geldi. Ve böbreğimin ona uyumlu olduğunu biliyordum."
Francia Raisa'nın bütün bu açıklamaları yapmasının nedenine gelirsek... Selena Gomez ile Francia Raisa, böbrek naklinden sonraki dönemde uzun süre hep yan yana göründüler. İki iyi dost izlenimi verdiler. Fakat aradan geçen zamanda yolları ayrıldı.
LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN BÖBREKLERİ İFLAS ETMİŞTİ
Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti. Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü.
Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak olduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.
Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı.
Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.
'KARDEŞİM' DİYE HİTAP ETMİŞTİ
Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.
OPERASYONDAN KALAN İZİ GÖSTERDİ
2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaşıp gündem olmuştu.
Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce.
Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.
LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
Selena Gomez
Selena Gomez - Francia Raisa