6 yıl önce nakil olmuştu! Francia Raisa böbreğini Selena Gomez’e zorla mı bağışladı? Canlı yayında ilk kez itiraf etti!

BÖBREĞİNİ ZORLA MI BAĞIŞLADI?

Hürriyet'in haberine göre; son birkaç haftadır da bu böbrek bağışı ile ilgili olarak ortalarda dolaşan bir iddia vardı. Buna göre Raisa, böbreklerinden birini Gomez'e bağışlaması için zorlanmıştı. Genç oyuncu, bütün bu iddialara, katıldığı bir programda yanıt verdi.

Francia Raisa, geçtiğimiz günlerde Josh Peck'in Good Guys adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Selena Gomez'e böbreğini bağışlaması için zorlanıp zorlanmadığını açıkladı.

Raisa sözlerine "Biliyorum o dönemde çok fazla toplum önündeydik. Basın hikayeyi öğrendi ve biz de anlatmak istedik" diyerek başladı.

Francia Raisa ardından da o çok merak edilen konuya değindi. Yani böbreğini Selena Gomez'e zorla bağışlayıp bağışlamadığına.. Genç kadının bu konuda söyledikleri gayet netti: "Kimse beni hiçbir şey için zorlamadı. Bu benim kalbimden koptu."