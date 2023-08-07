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53 yaşında tek formülle iğne ipliğe dönüştü! 2 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! İşte şakır şakır zayıflatan terapi

Ünlü sanatçı Deniz Seki, kalıcı kilo sorununu çözme yolunda beslenme alışkanlıklarını kökünden değiştirerek daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiştir. Yaptığı bu önemli değişiklikler sayesinde sadece 2.5 ay içerisinde tam 22 kilo vermiş olan Seki, ününün ilk yıllarında sahip olduğu 36 beden ölçüsüne geri dönüş yapmıştır. Aldığı bu büyük başarının ardından kilolarını koruma konusunda artık diyeti bozmak gibi bir düşüncesi olmadığını ve yeni beslenme alışkanlıklarının artık yaşam tarzının bir parçası haline geldiğini dile getirmiştir.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:18 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:18
53 yaşında tek formülle iğne ipliğe dönüştü! 2 ayda 22 kilo verme garantili Deniz Seki diyeti! İşte şakır şakır zayıflatan terapi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin zayıflama sırrı sonunda açığa çıktı! Photoshop iddialarına dayanamayan Seki, takipçilerinin yorumlarına cevap vererek gerçek sırrını paylaştı. Fit görünümüyle son zamanlarda dikkat çeken şarkıcı, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Aslında Photoshop yok, ancak buz terapisi var" dedi. Peki, buz terapisi nedir? İşte tüm merak edilenler...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son dönemde sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşan şarkıcının sırrı ise buz terapisi olarak açıklandı. Deniz Seki'nin 2.5 ay içinde 22 kilo vererek eski yıllarında olduğu gibi 36 bedene ulaşması, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Zayıflama sürecinin ardından sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarını mutlu eden Deniz Seki, bu değişimin arkasındaki sırrı da açıklamaktan geri durmadı. Yaptığı bir Instagram paylaşımında, "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu düşerek sırrını ortaya koydu. Buz terapisi veya kriyoterapi, düşük sıcaklıklarda vücuda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, cildi sıkılaştırmak, selülit azaltmak ve belirli bölgelerde incelme sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımlarına esprili şekilde cevap veren bazı kullanıcılar, "Fotoğrafımı sosyal medyaya atmadan önce, Whatsapp'tan kız arkadaş grubuma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir" gibi komik caps'ler hazırladılar.

Ancak, uzmanlar, herkesin vücut yapısının farklı olduğunu ve kilo verme süreçlerinin kişisel ihtiyaçlara ve sağlık durumuna göre özelleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, sağlıklı bir kilo verme süreci ve yaşam tarzı değişikliği için diyetisyen veya sağlık uzmanından destek almak önemlidir.

Deniz Seki'nin buz terapisiyle sağladığı incelme, kendisine olan güvenini arttırdığı gibi takipçilerine de sağlıklı yaşam konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya platformlarındaki eğlenceli ve içten paylaşımları, takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

Peki, nedir bu buz terapisiyle zayıflama yöntemi?

Buz terapisinin kilo verme sürecine katkı sağladığı ve inatçı yağ bölgelerini hedef alarak incelme ve şekillenmeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Buz terapisi, soğuk uygulaması ile vücuttaki kan dolaşımını hızlandırabilir ve lokal olarak hücrelerin metabolizmasını artırabilir. Bunun sonucunda, belirli bir süre sonra yağ hücreleri azalabilir ve cilt sıkılaşabilir. Ancak, bu yöntemin kalıcı ve etkili bir kilo verme çözümü olduğunu kanıtlayan yeterli bilimsel araştırma ve klinik kanıtlar bulunmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kilo verme süreci genellikle dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri ile desteklenmelidir. Dışarıdan uygulanan soğuk tedaviler, sağlıklı bir diyet ve egzersiz programının yerine geçemez. Ayrıca, böyle bir tedaviyi düşünüyorsanız, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalı ve uygun bir uzman tarafından yapılmış olması önemlidir.

Sonuç olarak, buz terapisinin kilo verme sürecine katkı sağlayabileceği düşünülse de, sağlıklı kilo vermenin temel taşları olan dengeli beslenme ve düzenli egzersizden asla vazgeçilmemelidir. Bu tür alternatif yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak ve bilimsel kanıtlara dayanan yöntemleri tercih etmek önemlidir.


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