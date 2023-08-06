32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde nikâh masasına oturmuştu.
Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu birliktelikleri süren çiftten, geçtiğimiz aylarda güzel haber gelmişti.
İlk çocuklarını bekleyen çift, hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.
Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" notuyla yayınlamıştı.
Oyuncunun eşi Oben Akkaş bu sabah doğum yaptı. Çift dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.
Ünlü çifte tebrik mesajları yağarken Bora Akkaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Akkaş'ın bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Bora Akkaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...
ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL
PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN
SUNA SELEN-MÜNİR ÖZKUL
SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN
HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN
SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL
PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES
YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA
OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY
ŞENER ŞEN-ŞERMİN HÜRMERİÇ
ŞEBNEM SÖNMEZ-OLGUN ŞİMŞEK
ALİŞAN - SEZİN ERBİL
HAKAN ALTUN - SERAY SEVER
ASUMAN KRAUSE – EMRAH
KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN
TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR
HANDE YENER - KADİR DOĞULU
BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞİKEL
TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK
ECEM ÖZKAYA
ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
NUR SÜRER
BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER
NUR SÜRER - BÜLENT KAYABAŞ
NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ
ALPER SALDIRAN
ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL
OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN
ESRA BİLGİÇ
ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE
BORA AKKAŞ - SEDA TÜRKMEN
SEDA GÜVEN-KEREMCEM
PAMELA-BURAK SERGEN
BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ
SERENAY SARIKAYA - KEREM BURSİN
SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY
CEM YILMAZ - CANSU DERE
CEM YILMAZ - AHU YAĞTU
CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ
NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY
YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ
OZON ORHON-EBRU ŞALLI
ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL
MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN
MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN
MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN
HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU
HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ
DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU
YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK
GÖKÇE ÖZYOL-GÖKÇE AYTAÇ
MEHMET ALİ ERBİL-NERGİS KUMBASAR
CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH
BURAK ÇELİK-AYŞENUR ÖZKAN
MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI