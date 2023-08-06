32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Oyuncunun eşi Oben Akkaş bu sabah doğum yaptı. Çift dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

Ünlü çifte tebrik mesajları yağarken Bora Akkaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Akkaş'ın bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.