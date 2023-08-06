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32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile'nin Zekai'siydi...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bora Akkaş, geçen şubat ayında Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Oyuncunun eşi Oben Akkaş bu sabah doğum yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 14:34
32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde nikâh masasına oturmuştu.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Mutlu birliktelikleri süren çiftten, geçtiğimiz aylarda güzel haber gelmişti.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

İlk çocuklarını bekleyen çift, hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" notuyla yayınlamıştı.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Oyuncunun eşi Oben Akkaş bu sabah doğum yaptı. Çift dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

Ünlü çifte tebrik mesajları yağarken Bora Akkaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Akkaş'ın bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

İşte Bora Akkaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

PERRAN KUTMAN-HÜSEYİN KUTMAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SUNA SELEN-MÜNİR ÖZKUL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SEDA SAYAN-MAHSUN KIRMIZIGÜL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

PERİHAN SAVAŞ-İBRAHİM TATLISES

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞENER ŞEN-ŞERMİN HÜRMERİÇ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞEBNEM SÖNMEZ-OLGUN ŞİMŞEK

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ALİŞAN - SEZİN ERBİL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

HAKAN ALTUN - SERAY SEVER

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞİKEL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ECEM ÖZKAYA

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ECEM ÖZKAYA – MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

NUR SÜRER

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

BÜLENT KAYABAŞ-NUR SÜRER

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

NUR SÜRER - BÜLENT KAYABAŞ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ALPER SALDIRAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ALPER SALDIRAN – PINAR TUNCEGİL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ESRA BİLGİÇ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

BORA AKKAŞ - SEDA TÜRKMEN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

PAMELA-BURAK SERGEN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SERENAY SARIKAYA - KEREM BURSİN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

SERENAY SARIKAYA - ÇAĞATAY ULUSOY

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

CEM YILMAZ - CANSU DERE

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

CEM YILMAZ - AHU YAĞTU

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

HÜLYA AVŞAR-MEHMET TECİRLİ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

DENİZ SEKİ-TURAN BAŞARANOĞLU

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

GÖKÇE ÖZYOL-GÖKÇE AYTAÇ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİS KUMBASAR

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

CEYDA SABAH-COŞKUN SABAH

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

BURAK ÇELİK-AYŞENUR ÖZKAN

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

MUHSİNE ŞEHNAZ KAMİLOĞLU-MEHMET ALİ ERBİL

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

32 yaşındaki Bora Akkaş baba oldu! Eşi Oben Alkan ile bebeklerine bakın ne isim verdi! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...


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