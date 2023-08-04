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Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Doğuma günler kala karnı burnunda paylaşım yapan Sabancı'ya ilk yorumlar Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı'dan geldi. Öte yandan büyüyen karnıyla poz veren Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte Nazlı Kayı'nın son hali...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 11:45 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 12:28
Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Sabancı'nın paylaşımına kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı. Arzu Sabancı, gelinine nazar boncuğu ve kalp emojisi ile yorum yaptı. Benzer bir yorum da Seda Sayan'dan geldi.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Sosyal medya kullanıcıları ise "En zarif anne adayı", "Hamilelik bu kadına çok yakıştı" yorumlarında bulundu.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Son halini yayınlayan Nazlı Sabancı'nın yıllar içindeki değişimi de ağızları açık bıraktı.

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

İşte Nazlı Kayı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hande Erçel

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hande Erçel

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hande Erçel

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Melike İpek Yalova

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Melike İpek Yalova

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Yasemin Özilhan

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Helin Avşar

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Şeyma Subaşı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hadise

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hadise

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ebru Yaşar

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hilal Altınbilek

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Hilal Altınbilek

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Fahriye Evcen

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Fahriye Evcen

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Şükran Ovalı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Aslıhan Güner

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Aslıhan Güner

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ebru Şahin

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ebru Şahin

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Deren Talu

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

İlayda Çevik

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

İlayda Çevik

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Mine Tugay

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ebru Gündeş

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ebru Gündeş

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Burcu Özberk

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Burcu Özberk

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Burcu Özberk

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Zeynep Bastık

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Zeynep Bastık

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Zeynep Bastık

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Tuvana Türkay

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Tuvana Türkay

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

İrem Derici

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

İrem Derici

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Onur Tuna

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Rojda Demirer

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Gonca Sarıyıldız

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Gonca Sarıyıldız

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Gülper Özdemir

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Birce Akalay

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Petek Dinçöz

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Petek Dinçöz

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Petek Dinçöz

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Esra Bilgiç

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Esra Bilgiç

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Gökçe Bahadır

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Gökçe Bahadır

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ceylan

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Emina Jahovic

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Emina Jahovic

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Songül Karlı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Songül Karlı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Songül Karlı

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Ajda Pekkan

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Cristiano Ronaldo

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Fatih Ürek

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Fatih Ürek

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Burçin Abdullah

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Deniz Akkaya

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Deniz Akkaya

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Almeda Abazi

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Almeda Abazi

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Pınar Altuğ

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Seren Serengil

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Seren Serengil

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Demet Özdemir

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Demet Özdemir

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Demet Özdemir

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

Demet Özdemir

Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...


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