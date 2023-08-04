Nazlı Sabancı doğuma günler kala karnı burnunda son halini paylaştı! İlk yorum Seda Sayan ile kayınvalide Arzu Sabancı’dan...

2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.
2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.
Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.
Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.
Sabancı'nın paylaşımına kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı. Arzu Sabancı, gelinine nazar boncuğu ve kalp emojisi ile yorum yaptı. Benzer bir yorum da Seda Sayan'dan geldi.
Sosyal medya kullanıcıları ise "En zarif anne adayı", "Hamilelik bu kadına çok yakıştı" yorumlarında bulundu.
Son halini yayınlayan Nazlı Sabancı'nın yıllar içindeki değişimi de ağızları açık bıraktı.
İşte Nazlı Kayı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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