2 çocuk annesi Pelin Karahan’dan teknede bikinili pozlar! Bedri Güntay’ın eşinden sosyal medyayı sallayan görüntüler...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirdi.
PELİN KARAHAN'DAN TATİL PAYLAŞIMI | VİDEO
İki çocuk annesi Pelin Karahan, Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Karahan, son zamanlarda da verdiği kilolarla çok konuşuldu.
1,5 ayda 8 kilo veren Karahan, şimdi ise tatil paylaşımıyla gündeme geldi.
Tatile çıkan ünlü oyuncu, bikinili tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Karahan'ın pürüzsüz cildi ve fit hali dikkat çekti.
İşte Pelin Karahan'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...
ECE USLU
ECE USLU
CANSU DERE
CANSU DERE
SEVCAN ORHAN
SEVCAN ORHAN
ELÇİN SANGU
ELÇİN SANGU
PELİN KARAHAN
PELİN KARAHAN
PELİN KARAHAN
PELİN KARAHAN
DERYA ULUĞ
DERYA ULUĞ
CEREN BENDERLİOĞLU
CEREN BENDERLİOĞLU
ASLI TANDOĞAN
ASLI TANDOĞAN
ASLI TANDOĞAN
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER
EBRU ŞAHİN
EBRU ŞAHİN
SERENAY SARIKAYA
SERENAY SARIKAYA
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
PINAR DENİZ
PINAR DENİZ
MELİS SEZEN
MELİS SEZEN
SİNEM KOBAL
SİNEM KOBAL
AFRA SARAÇOĞLU
AFRA SARAÇOĞLU
DEMET ÖZDEMİR
DEMET ÖZDEMİR
DEMET ÖZDEMİR
NESLİHAN ATAGÜL
NESLİHAN ATAGÜL
GİZEM KARACA
GİZEM KARACA
HÜLYA AVŞAR
HÜLYA AVŞAR
GÜLŞEN
GÜLŞEN
BERGÜZAR KOREL
BERGÜZAR KOREL
BERGÜZAR KOREL
DEMET AKALIN
DEMET AKALIN
DEMET AKALIN
DEMET ŞENER
DEMET ŞENER
PINAR ALTUĞ
PINAR ALTUĞ
PINAR ALTUĞ
PINAR ALTUĞ
HADİSE
HADİSE
HADİSE
BÜLENT ERSOY
BÜLENT ERSOY
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
EMİNE ÜN
EMİNE ÜN
EMİNE ÜN
EMİNE ÜN
EMİNE ÜN
BURCU KIRATLI
BURCU KIRATLI