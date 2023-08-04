Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya şunları söyledi: "Yemekte o meşhur Sakine de vardı ben bilmiyorum onun o olduğunu sizden öğrendim.

Ayna vardı orada fotoğraf çektik dağıldık bir daha da görüşmedik birbirimizi takibe bile almadık. Bunlar ağır ithamlar böyle çirkinleşemezsiniz."

Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.