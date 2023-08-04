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Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Mahkemelik olduğu meslektaşı Burak Deniz ile uzun süre magazin gündeminde yer alan Nilperi Şahinkaya, bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alan Şahinkaya'ya tepki yağdı. Tepkilerin arından ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi. İşte Nilperi Şahinkaya'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 09:36 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 10:10
Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, son olarak mahkemelik olduğu meslektaşı Burak Deniz ile magazin gündeminde yer almıştı.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

İkilinin arasındaki dava çok konuşulurken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

17 yaşındaki Münevver Karabulut'u İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz veren Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Bunun üzerine sosyal medyada açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoyu Instagram'da yayınladı.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

"TANIMIYORDUM"
Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı" diye başlayan Şahinkaya "Hemen cevap vermem lazım" dedi.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya şunları söyledi: "Yemekte o meşhur Sakine de vardı ben bilmiyorum onun o olduğunu sizden öğrendim.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Ayna vardı orada fotoğraf çektik dağıldık bir daha da görüşmedik birbirimizi takibe bile almadık. Bunlar ağır ithamlar böyle çirkinleşemezsiniz."

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

İşte o kare...

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi


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