Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle bir araya geldi! Tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk açıklama geldi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, son olarak mahkemelik olduğu meslektaşı Burak Deniz ile magazin gündeminde yer almıştı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, son olarak mahkemelik olduğu meslektaşı Burak Deniz ile magazin gündeminde yer almıştı.
İkilinin arasındaki dava çok konuşulurken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu.
17 yaşındaki Münevver Karabulut'u İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz veren Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.
Bunun üzerine sosyal medyada açıklama yapan Nilperi Şahinkaya, çektiği bir videoyu Instagram'da yayınladı.
"TANIMIYORDUM"
Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı" diye başlayan Şahinkaya "Hemen cevap vermem lazım" dedi.
Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti.
Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.
Nilperi Şahinkaya şunları söyledi: "Yemekte o meşhur Sakine de vardı ben bilmiyorum onun o olduğunu sizden öğrendim.
Ayna vardı orada fotoğraf çektik dağıldık bir daha da görüşmedik birbirimizi takibe bile almadık. Bunlar ağır ithamlar böyle çirkinleşemezsiniz."
Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.
İşte o kare...