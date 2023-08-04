13 yıllık büyük aşk! EDHO’nun yıldızı Ceren Benderlioğlu’ndan Emir Benderlioğlu’yla çekirdek aile paylaşımı! İlk yorum Esra Erol’un kardeşinden...

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2010 yılında meslektaşı Emir Benderlioğlu ile nikah masasına oturdu.
2013 yılında anne olan Benderlioğlu, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Eşi ve kızıyla verdiği pozu yayınlayan oyuncu, "Bin katını versin isteyene. Ne istediğine ve düşündüğüne dikkat et istersen" ifadelerini kullandı.
Benderlioğlu'nun 'çekirdek aile' pozuna sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. İlk yorum ise Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'dan geldi. Erol, paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.
Öte yandan oyuncu çiftin kızları da son haliyle dikkat çekti. Benderlioğlu'nun kızı için "Ne kadar büyümüş", "Maşallah" yorumları yapıldı.
İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
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NİHAT HATİPOĞLU'NUN ÇOCUKLARI
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NİHAT HATİPOĞLU'NUN ÇOCUKLARI
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İdris Ali ve Ömer
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CEREN BENDERLİOĞLU VE KIZI
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Eleysa ve Elyesa
Elyesa
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Tayfun Erdoğan
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Fikret Ali ile Süreyya Leyla
EBRU GÜNDEŞ'İN KIZI
Alara
EBRU GÜNDEŞ'İN KIZI
Alara
EBRU GÜNDEŞ'İN KIZI
Alara
TEOMAN VE KIZI
Zeyno
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras ve Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras ve Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Alara...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Alara...
DANILO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA
Tibet Zeno
Tibet Zeno
Tibet Zeno
Tibet Zeno
Tibet Zeno
EZGİ SERTEL İLE OZAN ÇOBANOĞLU VE ÇOCUKLARI
Tibet ve Mert
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
Derin ve Deniz
KAYAHAN'IN KIZLARI
Beste ve Aslı Gönül
Beste
Aslı Gönül
Aslı Gönül
Aslı Gönül ve annesi İpek Açar
OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ
Ozan Ali
PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI
Alin ve Lina
Alin ve Lina
BÜLENT POLAT'IN KIZI
Doğa Polat
Doğa Polat
FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU
Karan Özçivit
Karan Özçivit
AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU
Azra Akın ve oğlu Demir
Demir
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
Han
Ali
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES
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DEMET AKALIN'IN KIZI
Hira Kurt
Hira Kurt
IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
Ümran
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
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Zehra Çilingiroğlu
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI
Su Atacan
Su Atacan
Su Atacan
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
Lara ve kardeşi Lily Koi...
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ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU
Can Hepileri
BÜLENT İNAL'IN OĞLU
Çınar
NECİP MEMİLİ'NİN KIZI
Asya