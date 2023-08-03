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MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 22:14 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 22:27
MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir?

MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir?

A-) Alman Augustus

B-) Makedon Maximus

C-) Rus Hadrianus

D-) Arap Philippus

Cevap: Arap Philippus


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