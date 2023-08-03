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7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 22:45 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 22:53
7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

A) Kablo değiştirirken elektriğe çarpılarak

B) Eşiyle sorunlar yaşayıp intihar ederek

C) Titanik filmini izlerken kalp krizi geçirerek

D) Bozayıdan kaçarken uçurumdan atlayarak

Cevap: Eşiyle sorunlar yaşayıp intihar ederek

İNANILMAZ HİKAYE

1942 yılında Shenandon Ulusal Parkı'nda bekçilik yaparken kulübesine yıldırım düşen Sullivan, son anda kurtuldu. Ancak bu hayatı boyunca yaşadığı ilk yıldırım tecrübesiydi. Aynı gün birkaç dakika sonra kulübesinden çıktığı için sevdiği sırada bir yıldırım daha düştü. Bu yıldırım bu sefer Sullivan'ın tam üzerine denk geldi. Yaşadığı olayı bir anı olarak anlatan Sullivan, 1969 yılında bir kez daha aynı tecrübeyi yaşadı. Arabasına yıldırım düşen Sullivan, oldukça nadir görülen bir olaya tanıklık etti.

1970 yılında Sullivan, bu defa da yıldırıma evinin bahçesinde yakalandı ve sol omzu yandı. Dördüncü deneyimi ise yine Shenandon Ulusal Parkı'nda oldu ve saçları yanar. Roy Sullivan, dördüncü yıldırım çarpmasının sonucunda 'seçilmiş kişi' olduğuna karar verdi. Fırtınalı havalarda dışarı çıkmamaya ve ağaç altlarında gezmemeye karar verdi.

Aldığı bütün önlemlere rağmen beşinci kez yıldırım 1973 yılında kamyonetiyle giderken buldu. Altıncı yıldırım ise 1977 yılında onu ziyaret etti. Son yıldırım çarpması deneyimini 1977 yılının güneşli bir cumartesi günü yaşadı. Havanın güzelliğini fırsat bilerek balık tutmaya giden fakat bir anda kara bulutların toplanmasıyla yıldırımla bir kez daha tanıştı.

Yıldırımlarla olan bu değişik ilişkisi nedeniyle Roy Sullivan, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 'üzerine en çok yıldırım düşen insan' olarak girmeyi başardı. 7 yıldırım düşmesine rağmen ölüme meydan okuyan Sullivan, 71 yaşındayken 40 yaşındaki bir kadına aşık oldu ve reddedilince intihar ederek öldü.


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