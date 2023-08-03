7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan , 71 yaşında nasıl ölmüştür?

İNANILMAZ HİKAYE

1942 yılında Shenandon Ulusal Parkı'nda bekçilik yaparken kulübesine yıldırım düşen Sullivan, son anda kurtuldu. Ancak bu hayatı boyunca yaşadığı ilk yıldırım tecrübesiydi. Aynı gün birkaç dakika sonra kulübesinden çıktığı için sevdiği sırada bir yıldırım daha düştü. Bu yıldırım bu sefer Sullivan'ın tam üzerine denk geldi. Yaşadığı olayı bir anı olarak anlatan Sullivan, 1969 yılında bir kez daha aynı tecrübeyi yaşadı. Arabasına yıldırım düşen Sullivan, oldukça nadir görülen bir olaya tanıklık etti.

1970 yılında Sullivan, bu defa da yıldırıma evinin bahçesinde yakalandı ve sol omzu yandı. Dördüncü deneyimi ise yine Shenandon Ulusal Parkı'nda oldu ve saçları yanar. Roy Sullivan, dördüncü yıldırım çarpmasının sonucunda 'seçilmiş kişi' olduğuna karar verdi. Fırtınalı havalarda dışarı çıkmamaya ve ağaç altlarında gezmemeye karar verdi.