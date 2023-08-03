Kurtlar Vadisi’nde 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer başrolü bu nedenle reddetmiş

Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 2003 yılında ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizi pek çok ünlü ismin rol aldığı yapımlardan biri oldu. Bu ünlü isimler arasında Elif Eylül karakterini canlandıran Özgü Namal da dikkat çeken oyunculardan biriydi. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan gerçek izleyicileri oldukça şaşırttı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin aslında Özgü Namal'a gitmediği ortaya çıktı. Yapılan açıklamayla ortaya çıkan bu gerçek 20 yıl sonra dizi hayranlarını şaşırttı.