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Kurtlar Vadisi'nde 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer başrolü bu nedenle reddetmiş

Kurtlar Vadisi 2003-2016 yılları arasında Türkiye'nin en çok izlenen ve fenomenleşen dizi ve film serilerinden birisi olarak büyük bir başarı elde etti. Bu uzun soluklu yapım, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluştuğu dönemde adından sıkça söz ettirdi. Ancak şimdiye kadar bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Özgü Namal'a Elif Eylül rolü için ilk teklifin gitmediği ve daha sonra başka bir isme teklif yapıldığı ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan ilginç gerçek ise izleyicileri şaşırttı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:51
Kurtlar Vadisi’nde 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Meğer başrolü bu nedenle reddetmiş

Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 2003 yılında ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizi pek çok ünlü ismin rol aldığı yapımlardan biri oldu. Bu ünlü isimler arasında Elif Eylül karakterini canlandıran Özgü Namal da dikkat çeken oyunculardan biriydi. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan gerçek izleyicileri oldukça şaşırttı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin aslında Özgü Namal'a gitmediği ortaya çıktı. Yapılan açıklamayla ortaya çıkan bu gerçek 20 yıl sonra dizi hayranlarını şaşırttı.

YILLAR SONRA AÇIKLADI

Ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu katıldığı bir televizyon programında ilginç bir anısını paylaştı.

Programda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri diziyi yazmaya başladıkları dönemde Oylum Talu'ya bir teklif götürdüklerini belirtti.

Ancak o dönemde Oylum Talu gazetecilik kariyerine odaklanma kararı almıştı ve bu nedenle teklifi kabul etmemişti.

TEKLİF İLK ONA GÖTÜRÜLDÜ

Oylum Talu katıldığı televizyon programında "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi.

Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti." dedi.

KABUL ETMEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Oylum Talu sözlerine "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." şeklinde devam etti.


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