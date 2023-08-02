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31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan'ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Serra Pirinç, Melis Babadağ, Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinde Canan karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak konusu oldu. 61 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Seray Gözler evli mi? Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Gözler'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Seray Gözler'in 1992 senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır'da tanıştığı eşi hangi oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 16:29 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 17:15
31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Benim Güzel Ailem dizisinde Canan karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

61 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Seray Gözler evli mi? Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Seray Gözler'in 1992 senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır'da tanıştığı oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

İşte Seray Gözler başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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BURCU BİRİCİK

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

EBRU ÖZKAN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

ÖZGÜR OZAN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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ZAFER ERGİN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

FİKRET KUŞKAN

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

NECİP MEMİLİ

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

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NAZAN KESAL

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NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

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SENAN KARA

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SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

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SERAY GÖZLER

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SERAY GÖZLER VE EŞİ SAYDAM YENİAY

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BİRKAN SOKULLU

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BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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ASLIHAN GÜNER

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ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

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İSMAİL DEMİRCİ

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İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

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GÖKHAN TÜRKMEN

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GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY

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YALÇIN HAFIZOĞLU

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YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

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EMİR BENDERLİOĞLU

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EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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SEDA BAKAN

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SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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ÖZGE ÖZDER

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ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

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TOLGA MENDİ

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TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

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ÖZGE YAĞIZ

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ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

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SERDAR ÖZER

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SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER

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TİMUÇİN ESEN

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TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

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MESUT AKUSTA

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MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR

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ŞEBNEM BOZOKLU

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ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

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TANER ÖLMEZ

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TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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ALMA TERZİÇ

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ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

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OZAN AKBABA

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OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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RAGIP SAVAŞ

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RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

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MURAY AYGEN

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MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS

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ERKAN PETEKKAYA

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ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN

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ERHAN ALPAY

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...


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