31 yıl önce tanışmışlar! Benim Güzel Ailem’in Canan’ı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Benim Güzel Ailem dizisinde Canan karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Benim Güzel Ailem dizisinde Canan karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
61 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Seray Gözler evli mi? Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Seray Gözler'in 1992 senesinde çıktığı tiyatro turnesi sırasında Diyarbakır'da tanıştığı oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Seray Gözler başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
BURCU BİRİCİK
BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN
EBRU ÖZKAN
EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN
ÖZGÜR OZAN
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR
ZAFER ERGİN
ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN
FİKRET KUŞKAN
FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA
NECİP MEMİLİ
NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU
NAZAN KESAL
NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL
SENAN KARA
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
SERAY GÖZLER VE EŞİ SAYDAM YENİAY
BİRKAN SOKULLU
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ
İSMAİL DEMİRCİ
İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL
GÖKHAN TÜRKMEN
GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY
YALÇIN HAFIZOĞLU
YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT
EMİR BENDERLİOĞLU
EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ
SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
ÖZGE ÖZDER
ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ
TOLGA MENDİ
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
ÖZGE YAĞIZ
ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ
SERDAR ÖZER
SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER
TİMUÇİN ESEN
TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE
MESUT AKUSTA
MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR
ŞEBNEM BOZOKLU
ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA
TANER ÖLMEZ
TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU
ALMA TERZİÇ
ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU
OZAN AKBABA
OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN
RAGIP SAVAŞ
RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ
MURAY AYGEN
MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS
ERKAN PETEKKAYA
ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN
ERHAN ALPAY
ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY
YUNUS EMRE YILDIRIMER
YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER