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Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 21:59 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 22:28
Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya’nın en yüksek dağı olan Everest’i Dünya’nın en derin çukuru Mariana’ya koysaydık Everest’in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

A-) Deniz seviyesini 2 km geçerdi

B-) Deniz seviyesinin 2 km altında kalırdı

C-) Tam deniz seviyesine gelirdi

D-) Uzaya kadar ulaşırdı

Cevap: Deniz seviyesinin 2 km altında kalırdı


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