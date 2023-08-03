Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

A-) Deniz seviyesini 2 km geçerdi

B-) Deniz seviyesinin 2 km altında kalırdı

C-) Tam deniz seviyesine gelirdi

D-) Uzaya kadar ulaşırdı

Cevap: Deniz seviyesinin 2 km altında kalırdı