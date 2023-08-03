1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

A) 10

B) 12

C) 16

D) 17

Cevap: 10