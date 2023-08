sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı ''Dünyanın En İyi 100 Çocuk Kitabı'' listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?

A) Küçük Prens

B) Alice Harikalar Diyarında

C) Narnia Günlükleri

D) Vahşi Şeyler Ülkesinde

Cevap: Vahşi Şeyler Ülkesinde

BBC Culture anketine göre belirlenen "tüm zamanların en iyi 100 çocuk kitabı" listesi şöyle:

Vahşi Şeyler Ülkesinde (Maurice Sendak, 1963)

Alice Harikalar Diyarında (Lewis Carroll, 1865)

Pippi Uzunçorap (Astrid Lindgren, 1945)

Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

Hobbit (JRR Tolkien, 1937)

Kuzey Işıkları (Philip Pullman, 1995)

Aslan, Cadı ve Dolap (C.S. Lewis, 1950)

Winnie-the-Pooh (A.A. Milne, E.H. Shepard, 1926)

Charlotte'un Sevgi Ağı (E.B. White, Garth Williams, 1952)

Matilda (Roald Dahl, Quentin Blake, 1988)

Yeşilin Kızı Ann (LM Montgomery, 1908)

Andersen Masalları (Hans Christian Andersen, 1827)

Harry Potter ve Felsefe Taşı (J.K. Rowling, 1997)

Aç Tırtıl (Eric Carle, 1969)

Karanlık Yükseliyor (Susan Cooper, 1973)

The Arrival (Shaun Tan, 2006)

Küçük Kadınlar (Louisa May Alcott, 1868)

Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Roald Dahl, 1964)

Heidi (Johanna Spyri, 1880)

İyi Geceler Ay (Margaret Wise Brown, Clement Hurd, 1947)

Pinokyo (Carlo Collodi, 1883)

Yerdeniz Büyücüsü (Ursula K Le Guin, 1968)

Mumi Ailesi Kış Mevsiminde (Tove Jansson, 1957)

Şapkamı Geri İstiyorum (Jon Klassen, 2011)

Gizli Bahçe (Frances Hodgson Burnett, 1911)

Ördek, Ölüm ve Lale (Wolf Erlbruch, 2007)

Aslanyürekli Kardeşler (Astrid Lindgren, 1973)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (J.K. Rowling, 1999)

Rüya Gören Kahverengi Kız (Jacqueline Woodson, 2014)

Üç Haydut (Tomi Ungerer, 1961)

Karlı Bir Gün (Ezra Jack Keats, 1962)

Çaya Gelen Kaplan (Judith Kerr, 1968)

Yürüyen Şato (Diana Wynne Jones, 1986)

Zamanda Kıvrılma (Madeleine L'Engle, 1962)

Watership Tepesi (Richard Adams, 1972)

Tom'un Gece Yarısı Bahçesi (Philippa Pearce, 1958)

Grimm Masalları (Grimm Kardeşler, 1812)

Tavşan Peter'in Masalı (Beatrix Potter, 1902)

Demiryolu Çocukları (Edith Nesbit, 1906)

Noughts and Crosses (Malorie Blackman, 2001)

Koca Sevimli Dev (Roald Dahl ve Quentin Blake, 1982)

Rules of Summer (Shaun Tan, 2013)

Momo (Michael Ende, 1973)

Ferdinand (Munro Leaf, Robert Lawson, 1936)

Yüzüklerin Efendisi (JRR Tolkien, 1954)

The Story of Ferdinand Owl Service (Alan Garner, 1967)

Ronia, Haydut Kızı (Astrid Lindgren, 1981)

Bitmeyecek Öykü (Michael Ende, 1979)

Panchatantra (Anonim)

Define Adası (Robert Louis Stevenson, 1883)

Mary Poppins (P.L. Travers, 1934)

Bale Ayakkabıları (Noel Streafield, 1936)

So Much! (Trish Cooke, Helen Oxenbury, 1994)

We're Going on a Bear Hunt (Michael Rosen ve Helen Oxenbury, 1989)

The Adventures of Cipollino (Gianni Rodari, 1951)

Cömert Ağaç (Shel Silverstein, 1964)

Yayazula (Julia Donaldson, Axel Scheffler, 1999)

Julián Is a Mermaid (Jessica Love, 2018)

Comet in Moominland (Tove Jansson, 1946)

Finn Family Moomintroll (Tove Jansson, 1948)

Cadılar (Roald Dahl, Quentin Blake, 1983)

Ayı Paddington (Michael Bond, 1958)

Söğütlerdeki Rüzgar (Kenneth Grahame, 1908)

Roll of Thunder, Hear My Cry (Mildred D Taylor, 1977)

Karlsson-on-the-Roof (Astrid Lindgren, 1955)

The Phantom Tollbooth (Norton Juster ve Jules Feiffer, 1961)

Şapkalı Kedi (Dr Seuss, 1957)

Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk (Kate DiCamillo ve Bagram Ibatoulline, 2006)

Peter and Wendy (J.M. Barrie, 1911)

Binbir Gece Masalları (Anonim)

From the Mixed-Up Files of Mrs Basil E Frankweiler (EL Konigsburg, 1967)

Hitler Oyuncağımı Çaldı (Judith Kerr, 1971)

Shum bola (G'afur G'ulоm, 1936)

Ernest and Celestine (Gabrielle Vincent, 1981)

Bir Tür Kıvılcım (Elle McNicoll, 2020)

Nicholas (René Goscinny ve Jean-Jacques Sempé, 1959)

Siyah İnci (Anna Sewell, 1877)

Uzun Bacaklı Baba (Jean Webster, 1912)

No Kiss for Mother (Tomi Ungerer, 1973)

Ailem ve Öteki Hayvanlar (Gerald Durrell, 1956)

Jacob I Have Loved (Katherine Paterson, 1980)

Lorax (Dr Seuss, 1971)

Peri Masalları (Charles Perrault, 1697)

The Moomins and the Great Flood (Tove Jansson, 1945)

Oz Büyücüsü (L. Frank Baum, 1900)

Just William (Richmal Crompton, 1922)

The Twits (Roald Dahl ve Quentin Blake, 1980)

The Mouse and His Child (Russell Hoban, 1967)

İçimdeki Müzik (Sharon M. Draper, 2010)

Moominvalley in November (Tove Jansson, 1970)

Little House in the Big Woods (Laura Ingalls Wilder, 1932)

Dünya Şampiyonu Danny (Roald Dahl, 1975)

The Snowman (Raymond Briggs, 1978)

Dalga (Suzy Lee, 2008)

The Black Brothers (Lisa Tetzner, 1940)

Kadife Tavşan (Margery Williams, 1921)

Kötü Günler Başlarken (Lemony Snicket, 1999)

The Graveyard Book (Neil Gaiman, 2008)

American Born Chinese (Gene Luen Yang ve Lark Pien, 2006)

Harun ile Öyküler Denizi (Salman Rushdie, 1990)