58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Öykü Gürman ile 2015-2016 yılları arasında evli kalan Yavuz Bingöl, aradığı aşkı Nilşah Ağaoğlu'nda buldu.
Öykü Gürman ile 2015-2016 yılları arasında evli kalan Yavuz Bingöl, aradığı aşkı Nilşah Ağaoğlu'nda buldu.
Yavuz Bingöl, verdiği bir röoetajda uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği hakkında "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var' ifadelerini kullandı.
Bingöl, bir sosyal medya paylaşımında ise "Bir kere birine geç kaldı mı insan; bir başkası için acele etmiyor. Benim gibi zor olana dayanan seven... Benimle ilgili iyi şeyler düşleyen yapan... Canım sevgilim iyi ki varsın..." dedi.
Yavuz Bingöl ve nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Ünlü çift birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı.
Ağaoğlu, nişanlısının pozunun altına mavi kalp emojisi koydu. Çiftin pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi.
İşte Yavuz Bingöl başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
CÜNEYT METE
CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ
CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ
ZAFER ERGİN
ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN
ALMA TERZİÇ
ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU
NAZAN KESAL
NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL
ENGİN HEPİLERİ VE EŞİ BEYZA ŞEKERCİ
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN
YUNUS EMRE YILDIRIMER
YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER
SENAN KARA
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
BURCU BİRİCİK
BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN
YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI
YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI
YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ
İSMAİL DEMİRCİ
İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL
EBRU ÖZKAN
EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN
YALÇIN HAFIZOĞLU
YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT
BİRKAN SOKULLU
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
GÖKHAN TÜRKMEN
GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY
EMİR BENDERLİOĞLU
EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ
SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
ÖZGE ÖZDER
ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ
TOLGA MENDİ
TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN
ÖZGE YAĞIZ
ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ
SERDAR ÖZER
SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER
TİMUÇİN ESEN
TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE
ÖZGÜR OZAN
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR
MESUT AKUSTA
MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR
ŞEBNEM BOZOKLU
ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA
TANER ÖLMEZ
TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU
OZAN AKBABA
OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN
RAGIP SAVAŞ
RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ
FİKRET KUŞKAN
FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA
NECİP MEMİLİ
NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU
MURAY AYGEN
MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS
ERKAN PETEKKAYA
ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA
ERHAN ALPAY
ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY