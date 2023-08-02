58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Yavuz Bingöl , verdiği bir röoetajda uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği hakkında "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var' ifadelerini kullandı.

Bingöl, bir sosyal medya paylaşımında ise "Bir kere birine geç kaldı mı insan; bir başkası için acele etmiyor. Benim gibi zor olana dayanan seven... Benimle ilgili iyi şeyler düşleyen yapan... Canım sevgilim iyi ki varsın..." dedi.