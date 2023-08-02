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58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Ağustos 2015'te nikâh masasına oturduğu Öykü Gürman ile Nisan 2016'da boşanan Yavuz Bingöl, aradığı aşkı Nilşah Ağaoğlu'nda buldu. Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten aşk dolu kareler de geldi. İkilinin romantik pozları sosyal medyayı sallarken "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluklar" yorumları yapıldı. İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 10:25
58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Öykü Gürman ile 2015-2016 yılları arasında evli kalan Yavuz Bingöl, aradığı aşkı Nilşah Ağaoğlu'nda buldu.

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Yavuz Bingöl, verdiği bir röoetajda uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği hakkında "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var' ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Bingöl, bir sosyal medya paylaşımında ise "Bir kere birine geç kaldı mı insan; bir başkası için acele etmiyor. Benim gibi zor olana dayanan seven... Benimle ilgili iyi şeyler düşleyen yapan... Canım sevgilim iyi ki varsın..." dedi.

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Yavuz Bingöl ve nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Ünlü çift birlikte pozlarını sosyal medyada paylaştı.

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

Ağaoğlu, nişanlısının pozunun altına mavi kalp emojisi koydu. Çiftin pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi.

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

İşte Yavuz Bingöl başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

CÜNEYT METE

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YAVUZ BİNGÖL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ZAFER ERGİN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ALMA TERZİÇ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

NAZAN KESAL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ENGİN HEPİLERİ VE EŞİ BEYZA ŞEKERCİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SENAN KARA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

BURCU BİRİCİK

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YAVUZ BİNGÖL VE NİŞANLISI

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ASLIHAN GÜNER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

İSMAİL DEMİRCİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

EBRU ÖZKAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YALÇIN HAFIZOĞLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

BİRKAN SOKULLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

GÖKHAN TÜRKMEN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

EMİR BENDERLİOĞLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SEDA BAKAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGE ÖZDER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TOLGA MENDİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGE YAĞIZ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SERDAR ÖZER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TİMUÇİN ESEN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGÜR OZAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

MESUT AKUSTA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ŞEBNEM BOZOKLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TANER ÖLMEZ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

OZAN AKBABA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

RAGIP SAVAŞ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

FİKRET KUŞKAN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

NECİP MEMİLİ

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

MURAY AYGEN

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERKAN PETEKKAYA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERHAN ALPAY

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...

ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY

58 yaşındaki Yavuz Bingöl ile nişanlısından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı! İşte gözünden sakındığı büyük aşkı...


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