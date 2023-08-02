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39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kadrosunda Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in son hali merak konusu oldu. Dizidekinin aksine saçlarını kısacık kestiren oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 39 yaşında olan Erdem için "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte İpek Erdem'in görenleri şaşkına çeviren son hali...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 09:21 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:22
39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazındı.

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Sergilediği performansla dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Erdem, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Dizidekinin aksine saçlarını kısacık kestiren oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Şimdilerde 39 yaşında olan Erdem için "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Paşhan Yılmazer

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Serhan Arslan

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Yıldız Asyalı

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Gökçe Bahadır

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Perran Kutman

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Çisil Oral

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Aslı Enver

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Aslı Enver

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kerem Kupacı

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Serenay Sarıkaya

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Merve Boluğur

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Pınar Aydın

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Pınar Aydın

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Birce Akalay

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Gülşen

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Nurgül Yeşilçay

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Nurgül Yeşilçay

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Nurgül Yeşilçay

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Engin Akyürek

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Engin Akyürek

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Filiz Akın

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Filiz Akın

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İrem Derici

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Çağatay Ulusoy

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Çağatay Ulusoy

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Çağatay Ulusoy

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Aras Bulut İynemli

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Aras Bulut İynemli

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Aras Bulut İynemli

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Ebru Şallı

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Türkan Şoray

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Ediz Hun

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Emina Jahovic

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Murat Boz

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Murat Boz

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Murat Boz

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Bülent İnal

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Bülent İnal

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Bülent İnal

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Can Yaman

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Can Yaman

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Can Yaman

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Demet Özdemir

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Demet Özdemir

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Demet Evgar

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Demet Evgar

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Demet Evgar

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Engin Altan Düzyatan

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Engin Altan Düzyatan

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Engin Altan Düzyatan

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Hande Erçel

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Hande Erçel

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Kenan İmirzalıoğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

Yaprak Özdemiroğlu

39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...


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