39 yaşındaki İpek Erdem bir değişti pir değişti! Tanımak artık imkansız! “Barbie Gamze mi o?” Hayat Bilgisi’nin yıldızıydı...

İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazındı.
İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazındı.
Sergilediği performansla dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Erdem, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.
Dizidekinin aksine saçlarını kısacık kestiren oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şimdilerde 39 yaşında olan Erdem için "Barbie Gamze mi o?", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.
İşte İpek Erdem başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...
Paşhan Yılmazer
Serhan Arslan
Yıldız Asyalı
Gökçe Bahadır
Perran Kutman
Çisil Oral
Aslı Enver
Aslı Enver
Kerem Kupacı
Serenay Sarıkaya
Merve Boluğur
Pınar Aydın
Pınar Aydın
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı
İpek Erdem
İpek Erdem
İpek Erdem
İpek Erdem
İpek Erdem
İpek Erdem
Birce Akalay
Gülşen
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Engin Akyürek
Engin Akyürek
Filiz Akın
Filiz Akın
İrem Derici
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli
Ebru Şallı
Türkan Şoray
Ediz Hun
Emina Jahovic
Murat Boz
Murat Boz
Murat Boz
Bülent İnal
Bülent İnal
Bülent İnal
Can Yaman
Can Yaman
Can Yaman
Demet Özdemir
Demet Özdemir
Demet Evgar
Demet Evgar
Demet Evgar
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan
Hande Erçel
Hande Erçel
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu
Yaprak Özdemiroğlu