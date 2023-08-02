Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ateş Kuşları 'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral , 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Hem özel hayatı hem kariyeriyle beğeni toplayan Hande Soral, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı.