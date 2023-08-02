SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Haberleri

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, başarılı oyunculuk performansı ve meslektaşı İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Geçen sene oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendisine yaptığı sulu şakayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma Soral'ın kardeşi Bensu Soral, annesi Sebahat Soral ve babası Hamdi Soral'dan yorum gecikmedi. İşte o anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 12:32 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 12:32
Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Hem özel hayatı hem kariyeriyle beğeni toplayan Hande Soral, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendisine yaptığı sulu şakayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma Soral'ın kardeşi Bensu Soral, annesi Sebahat Soral ve babası Hamdi Soral'dan yorum gecikmedi.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

İşte o paylaşım...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Kardeşiyle yaptığı eğlenceli paylaşımıyla gündeme gelen Hande Soral'ın ailesi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle oğlu merak edildi.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

İşte Hande Soral başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ozan Ali

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI

Alin ve Lina

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Alin ve Lina

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Tibet Zanna

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Azra Akın ve oğlu Demir

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Demir

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ ÇİFTİ VE OĞULLARI

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ali Demirci

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ali DemirciDemi

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ali Demirci

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ali Demirci

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Han

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ali

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

DEMET AKALIN'IN KIZI

Hira Kurt

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Hira Kurt

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ümran

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Derin ile Deniz

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Zehra Çilingiroğlu

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI

Su Atacan

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Su

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Su

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

BÜLENT POLAT'IN KIZI

Doğa Polat

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Doğa Polat

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU

Can Hepileri

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI

Emir Aras ve Alara...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

BÜLENT İNAL'IN OĞLU

Çınar

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

NECİP MEMİLİ'NİN KIZI

Asya

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU

Karan Özçivit

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Karan Özçivit

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...


SON DAKİKA