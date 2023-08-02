Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral’a kardeşinden ağızları açık bırakan şaka! Soral ailesi yorum yağdırdı! Sebahat Soral, Bensu Soral...

Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.
Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Hem özel hayatı hem kariyeriyle beğeni toplayan Hande Soral, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kardeşi Bedirhan Soral'ın kendisine yaptığı sulu şakayı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma Soral'ın kardeşi Bensu Soral, annesi Sebahat Soral ve babası Hamdi Soral'dan yorum gecikmedi.
İşte o paylaşım...
Kardeşiyle yaptığı eğlenceli paylaşımıyla gündeme gelen Hande Soral'ın ailesi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle oğlu merak edildi.
İşte Hande Soral başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ
Ozan Ali
EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA
PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI
Alin ve Lina
Alin ve Lina
DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA
Tibet Zanna
AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU
Azra Akın ve oğlu Demir
Demir
HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ ÇİFTİ VE OĞULLARI
Ali Demirci
Ali DemirciDemi
Ali Demirci
Ali Demirci
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
Han
Ali
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES
DEMET AKALIN'IN KIZI
Hira Kurt
Hira Kurt
IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
Ümran
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
Derin ile Deniz
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI
Zehra Çilingiroğlu
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI
Su Atacan
Su
Su
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
Lara ve kardeşi Lily Koi...
Lara ve kardeşi Lily Koi...
BÜLENT POLAT'IN KIZI
Doğa Polat
Doğa Polat
ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU
Can Hepileri
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras ve Alara...
BÜLENT İNAL'IN OĞLU
Çınar
NECİP MEMİLİ'NİN KIZI
Asya
FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU
Karan Özçivit
Karan Özçivit