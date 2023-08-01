Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A) Erkeklerde bulunur, kadınlarda bulunmaz

B) Kadınlarda bulunur, erkeklerde bulunmaz

C) Bütün insanlarda bulunur

D) Sadece çocuklarda bulunur

Cevap: Bütün insanlarda bulunur