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Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 23:31 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 23:34
Halk arasında ’’Ademelması’’ adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Halk arasında ''Ademelması'' adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A) Erkeklerde bulunur, kadınlarda bulunmaz

B) Kadınlarda bulunur, erkeklerde bulunmaz

C) Bütün insanlarda bulunur

D) Sadece çocuklarda bulunur

Cevap: Bütün insanlarda bulunur


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