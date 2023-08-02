Melis Sezen’den bikinili tekne pozu! En doğal haliyle paylaşan Melis’e yorum yağdı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, teknede verdiği pozu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Sıfır makyaj poz veren Sezen, kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun doğal haline yorum üstüne yorum yağdı.
İşte Melis Sezen'in paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...
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