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Hande Erçel, Fahriye Evcen, Seda Sayan hepsi kullanıyor! 20'lik çıtır yapan maske tarifi! Sadece 15 günde...

Sağlıklı ve genç bir cilt için yaşlanmaya karşı savaşan birçok paha biçilmez bileşen bulunuyor. Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltmak için özellikle yaşlılık karşıtı cilt bileşenlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda doğru cilt maskeleri ile ciltteki kırışıklıkları minimuma indirmek mümkün. Sağlıklı ve genç bir cilt için bir dizi değerli bileşen bulunmaktadır. Özellikle yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik yapılan araştırmalar, yaşlılık karşıtı cilt bileşenlerine odaklanmış durumdadır. Peki cildin yıpranmasını önleyen, hücre döngüsünü hızlandıran ürünler...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 09:43 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 09:43
Hande Erçel, Fahriye Evcen, Seda Sayan hepsi kullanıyor! 20’lik çıtır yapan maske tarifi! Sadece 15 günde...

20'lik genç kız olmak isteyenler buraya! Kırışık ciltlere artık elveda! Sağlıklı bir cilde sahip olmak ve yaşlanma sürecinde çıkan kırışıklıkları azaltmak için doğal yöntemlerin kullanılması önemli. Bu noktada kolajen maskeleri yoğun ilgi görüyor. İşte cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek bazı doğal bileşenler...

GÜNEŞ KREMİ

Güneş kreminin faydalarını bilmeyen neredeyse kalmadı. Artık günümüzde ünlüler dahil herkes yaz kış güneş kremini kullanıyor. Yapılan araştırmalarda yüzdeki kırışıklıklar ve yaşlanma belirtilerinin en büyük nedenlerinin başında güneş olduğunu ortaya çıkmıştır.

Güneşteki UV ışınları kırışıklık, çizgi, sarkma, cilt dokusunda bozulma gibi sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden düzenli olarak güneş kremi kullanmak sağlıklı bir cildin vazgeçilmezi.

NİASİNAMİD

Niasinamid, ciltteki kırışıklıklar ve lekeleri gidermekte oldukça etkili bir bileşendir. Ayrıca yapılan araştırmalar niasinamidin nemlendirici gücünü de ortaya koymuştur. Fakat bu bileşen hassas ciltlerde kızarıklık ve tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden hassas cildi olanlar düşük oranlı niasinamid serumu kullanmaları tavsiye edilmektedir.

RETİNOL

A vitamini türevi olan retinol, en etkili yaşlanma karşıtı bileşenlerden biridir. Öyle ki bu bileşen vücutta kolajen üretimini artırıyor ve hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırıyor.

HYALURONİK ASİT

Hyaluronik asit, su molekülleri ile bağlandığı için hem yüz için eşsiz bir nemlendirici görevi görüyor hem de yaşlılık çizgisi ve kırışıklıkları ortadan kaldırıyor.

GLİKOLİK ASİT

Yüzde oluşan kırışıklıklardan kurtulmak için birçok ürün ve teknik bulunuyor. Fakat gerçekten sağlıklı bir cilde kavuşmak için kırışıklıklardan kurtulmak yeterli olmaz. Bu yüzden, ciltteki ölü derilerden de kurtulmak gerekiyor. Tam orada devreye glikolik asit giriyor. Ancak bu bileşen bilinçli olarak tüketilmeli. Aksi taktirde cildin tahriş olmasına neden olabilir.

C VİTAMİNİ

Kolajen üretimini artırmanın en etkili yolu C vitaminidir. C vitamini kullanımı cildi sıkılaştırırken aynı zamanda kırışıklıkların da yok olmasına neden olur. C vitamini ayrıca cilt üzerinde oluşan lekelerin kaybolmasını da sağlar.

PEPTİTLER

Diğer bileşenlerdeki gibi peptitler de yaşlanma karşıtı ürünler arasındadır. Öyle ki peptitlerin içerisinde kolajen üretimini artıran amino asitler bulunmaktadır.

Kolajenler ise, cildin pürüzsüz ve gergin kalmasını sağlayan temel unsurlardır. Yapılan birtakım çalışmalar, peptitlerin kırışıklıkları sadece 2 haftalık bir sürede gözle görülür oranda azalttığını ortaya koymuştur.


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