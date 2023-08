Hande Erçel, Fahriye Evcen, Seda Sayan hepsi kullanıyor! 20’lik çıtır yapan maske tarifi! Sadece 15 günde...

C VİTAMİNİ

Kolajen üretimini artırmanın en etkili yolu C vitaminidir. C vitamini kullanımı cildi sıkılaştırırken aynı zamanda kırışıklıkların da yok olmasına neden olur. C vitamini ayrıca cilt üzerinde oluşan lekelerin kaybolmasını da sağlar.