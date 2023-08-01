''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Cevap: