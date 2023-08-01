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''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 22:38 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 22:39
’’Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir’’ cümlesinde TDK’nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ''Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörekotu ve semizotu yenir'' cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

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