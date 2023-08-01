39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadesini kullandı.

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyon"la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır "tamamen çiğ vegan bir diyet" uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.