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39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Vegan beslenme savunucusu olan 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova, yaşamını yitirdi. Samsonova'nın, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 11:21 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 12:18
39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Vegan beslenme destekçisi Zhanna Samsonova'nın, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdiği belirtildi.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

New York Post gazetesinin haberine göre, Rusya vatandaşı Samsonova'nın yakınları tarafından yapılan açıklamada, vegan beslenme destekçisi Zhanna Samsonova'nın 21 Temmuz'da "açlıktan "yaşamını yitirdiği bildirildi.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Yerel basına göre, sosyal medya mecralarında vegan beslenmeyi teşvik ederek milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadesini kullandı.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyon"la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır "tamamen çiğ vegan bir diyet" uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Samsonova'nın bir diğer arkadaşı ise kendisinin son 7 yıl boyunca yalnızca bölgede yetişen jackfruit ve durian meyveleriyle beslendiğini iddia etti.

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Zhanna Samsonova

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Zhanna Samsonova

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Zhanna Samsonova

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Zhanna Samsonova

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...

Zhanna Samsonova

39 yaşındaki vegan beslenme savunucusu Zhanna Samsonova açlıktan öldü! 7 yıl boyunca bakın yalnızca ne yemiş...


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