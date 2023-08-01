Tehdit edilen Hande Baladın “Can güvenliğim yok” demişti! Yeni detaylar ortaya çıktı! “Bu kızdan intikam almadan...”

DUYGU BAL DA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma karşı savaş açtı. 2014 yılında katıldığı televizyon programının ardından kendisine o tarihte yazılan hakaret içerikli yorumu yakın tarihte fark ederek savcılığa ulaştı.

"POPÜLARİTESİ ARTTIKÇA YIPRATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Duygu Bal'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi.

Bal'ın sosyal medya hesaplarında popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldığı anlatılan dilekçede, "Saldırılar zamanla yoğunlaşarak onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına ağır saldırılara dönüştü" denildi.

"SEN KENDİNİ ÇOK ZEKİ ZANNEDİYORSUN"

Berk K. isimli kişinin sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Duygu Bal'a katıldığı televizyon programını da etiketleyip "Duygu Bal sen kendini herhalde çok zeki zannediyorsun! Ş...siz!" diyerek hakaret suçunu işlediği anlatılan dilekçede, "Hakaret, Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yöneliktir" ifadeleri yer aldı.