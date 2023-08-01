Tehdit edilen Hande Baladın “Can güvenliğim yok” demişti! Yeni detaylar ortaya çıktı! “Bu kızdan intikam almadan...”

2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.
2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ancak büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü.
"Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koşan milli voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti. Hande Baladın'ın "Can güvenliğim yok" dediği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Günaydın'da yer alan habere göre; sosyal medya kullanıcısı M.N.'nin milli voleybolcu Hande Baladın'a yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı hakkındaki haberi ses getirdi. M.N.'nin tehdit içerikli yeni paylaşımlarına ulaşıldı.
Bu paylaşımlarda sosyal medya kullanıcısının Baladın'a yönelik, "Orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım' dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben devamlı tehdit, taciz, aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Bu kıza 'Senin yüzüne asit atacağım' diyorum, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.
Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TACİZ VE TEHDİT MESAJLARI!
Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen M.N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkilimde korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına da zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur."
NE OLMUŞTU?
Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.
İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.
"İNTİKAM ALMADAN BANA ÖLÜM YOK"
Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.
Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
"CAN GÜVENLİĞİM YOK"
Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.
Tehditlerin yer aldığı dilekçede, Mustafa N'nin "Tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DUYGU BAL DA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI
Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma karşı savaş açtı. 2014 yılında katıldığı televizyon programının ardından kendisine o tarihte yazılan hakaret içerikli yorumu yakın tarihte fark ederek savcılığa ulaştı.
"POPÜLARİTESİ ARTTIKÇA YIPRATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
Duygu Bal'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi.
Bal'ın sosyal medya hesaplarında popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çalışmaları başlatıldığı anlatılan dilekçede, "Saldırılar zamanla yoğunlaşarak onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına ağır saldırılara dönüştü" denildi.
"SEN KENDİNİ ÇOK ZEKİ ZANNEDİYORSUN"
Berk K. isimli kişinin sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Duygu Bal'a katıldığı televizyon programını da etiketleyip "Duygu Bal sen kendini herhalde çok zeki zannediyorsun! Ş...siz!" diyerek hakaret suçunu işlediği anlatılan dilekçede, "Hakaret, Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yöneliktir" ifadeleri yer aldı.
Bal'ın sosyal medyada on binlerce yorum aldığı ve şikayete konu yorumu da bu nedenle geç öğrendiği belirtilen dilekçede, şüphelinin yaşadığı il ve okuduğu okul gibi bilgiler verilerek kimlik tespitinin yapılması ve hakkında dava açılması talep edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayetin ardından "hakaret" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin eğitim gördüğü belirtilen okula yazı yazarak açık kimlik bilgilerinin verilmesini istedi. Ardından şüphelinin ifadesinin alınması ve dosya hakkında bir karar verilmesi bekleniyor.
Duygu Bal
Hande Baladın
Hande Baladın
Hande Baladın
Hande Baladın
Hande Baladın