33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı. Şimdilerde Aile'de rol alan oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.
Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı. Şimdilerde Aile'de rol alan oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.
Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Geyik, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bikini altı ile sere serpe pozları Instagram'da paylaştı.
Oyuncu, paylaşımının altına da "She said beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur" notunu ekledi.
Geyik'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları fazla iddialı bularak eleştirdi.
İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...
Öte yandan uzun bacakları ve fit haliyle dikkat çeken Geyik'in boyu da merak konusu oldu.
İşte Yüsra Geyik başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...
Dilan Çiçek Deniz - 1,77 m
Merve Dizdar - 1.67 m
Hadise - 1,69 m
Serenay Sarıkaya - 1,75 m
Selma Ergeç - 1,78 m
Alina Boz - 1,73 m
Pelin Akil – 1.72 m
Melike İpek Yalova - 1,56 m
Yüsra Geyik - 1,65 m
Ebru Şahin - 1,7 m
Burak Özçivit - 1,84 m
Fahriye Evcen - 1,69 m
Emir Benderlioğlu - 1.89
Ceren Benderlioğlu - 1.71 m
Farah Zeynep Abdullah - 1,6 m
Yıldız Çağrı Atiksoy - 1,76 m
Berk Oktay - 1,91 m
Hande Erçel - 1,75 m
Kerem Bürsin – 1,79 m
Demet Özdemir - 1,7 m
Gülsim Ali İlhan - 1.76 m
Ozan Akbaba - 1,8 m
Hilal Altınbilek - 1,75 m
Murat Ünalmış - 1,92 m
Ezgi Mola - 1,63 m
Seray Kaya - 1.65 m
Büşra Develi - 1,8 m
Şükrü Özyıldız - 1,9 m
Oktay Kaynarca - 1,76 m
Damla Colbay - 1,7 m
Birkan Sokullu - 1.87 m
Akın Akınözü - 1,8 m
Berker Güven - 1,8 m
Engin Akyürek - 1,87 m
Damla Sönmez - 1,62 m
Aras Bulut İynemli - 1.80 m
Bige Önal – 1,68 m
Kaan Yıldırım - 1,8 m
Taner Ölmez - 1,79 m
Sinem Ünsal - 1.68 m
Cihangir Ceyhan - 1.77 m
Demet Evgar - 1,62 m
Onur Seyit Yaran - 1,87 m
Çağatay Ulusoy - 1,85 m
Kıvanç Tatlıtuğ - 1,87 m
Müge Anlı - 1.64
Esra Erol - 1,66 m
Burak Deniz - 1,85 m
Saygın Soysal - 1.89 m
Serhat Kılıç - 1.78 m
Buğra Gülsoy - 1,75 m
Ekin Koç - 1,8 m
Sevda Erginci - 1,59 m
Yunus Emre Yıldırımer - 1,81 m
Yalçın Hafızoğlu - 1,8 m
Timuçin Esen - 1,89 m
Ebru Özkan - 1,73 m
Aytaç Şaşmaz - 1,8 m
Okan Yalabık - 1,86 m
Nurettin Sönmez - 1.85 m
Yeşim Ceren Bozoğlu - 1.61 m
Caner Cindoruk - 1,85 m
Melis Sezen - 1.69 m
Burcu Biricik - 1,7 m
Çağla Şimşek - 1.60 m