33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Geyik, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bikini altı ile sere serpe pozları Instagram'da paylaştı.