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33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bikini altı ile sere serpe pozları Instagram'da paylaştı. Geyik'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 14:38 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 14:38
33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazındı. Şimdilerde Aile'de rol alan oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Geyik, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bikini altı ile sere serpe pozları Instagram'da paylaştı.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Oyuncu, paylaşımının altına da "She said beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur" notunu ekledi.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Geyik'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları fazla iddialı bularak eleştirdi.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Öte yandan uzun bacakları ve fit haliyle dikkat çeken Geyik'in boyu da merak konusu oldu.

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

İşte Yüsra Geyik başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Dilan Çiçek Deniz - 1,77 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Merve Dizdar - 1.67 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Hadise - 1,69 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Serenay Sarıkaya - 1,75 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Selma Ergeç - 1,78 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Alina Boz - 1,73 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Pelin Akil – 1.72 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Melike İpek Yalova - 1,56 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yüsra Geyik - 1,65 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ebru Şahin - 1,7 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Burak Özçivit - 1,84 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Fahriye Evcen - 1,69 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Emir Benderlioğlu - 1.89

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ceren Benderlioğlu - 1.71 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Farah Zeynep Abdullah - 1,6 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1,76 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Berk Oktay - 1,91 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Hande Erçel - 1,75 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Kerem Bürsin – 1,79 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Demet Özdemir - 1,7 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Gülsim Ali İlhan - 1.76 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ozan Akbaba - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Hilal Altınbilek - 1,75 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Murat Ünalmış - 1,92 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ezgi Mola - 1,63 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Seray Kaya - 1.65 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Büşra Develi - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Şükrü Özyıldız - 1,9 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Oktay Kaynarca - 1,76 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Damla Colbay - 1,7 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Birkan Sokullu - 1.87 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Akın Akınözü - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Berker Güven - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Engin Akyürek - 1,87 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Damla Sönmez - 1,62 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Aras Bulut İynemli - 1.80 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Bige Önal – 1,68 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Kaan Yıldırım - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Taner Ölmez - 1,79 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Sinem Ünsal - 1.68 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Cihangir Ceyhan - 1.77 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Demet Evgar - 1,62 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Onur Seyit Yaran - 1,87 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Çağatay Ulusoy - 1,85 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Kıvanç Tatlıtuğ - 1,87 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Müge Anlı - 1.64

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Esra Erol - 1,66 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Burak Deniz - 1,85 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Saygın Soysal - 1.89 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Serhat Kılıç - 1.78 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Buğra Gülsoy - 1,75 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ekin Koç - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Sevda Erginci - 1,59 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yunus Emre Yıldırımer - 1,81 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yalçın Hafızoğlu - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Timuçin Esen - 1,89 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Ebru Özkan - 1,73 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Aytaç Şaşmaz - 1,8 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Okan Yalabık - 1,86 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Nurettin Sönmez - 1.85 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Yeşim Ceren Bozoğlu - 1.61 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Caner Cindoruk - 1,85 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Melis Sezen - 1.69 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Burcu Biricik - 1,7 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”

Çağla Şimşek - 1.60 m

33 yaşındaki Yüsra Geyik bikini altıyla peş peşe yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü! “Beyaz giyme söz olur, siyah giyme...”


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