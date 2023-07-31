Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak başrol ayrılığı! 4. sezon başlamadan yolcu ettiler

Ekranların sevilen aksiyon dizisi Teşkilat dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin hayranlarını üzen şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. Başrol karakterlerinden Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal dizinin ekibinden ayrıldı. Dizinin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Deniz Baysal'ın ayrılık kararı hayranları ve dizi tutkunları arasında büyük bir sürpriz ve üzüntüyle karşılandı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin 4. sezonunda neler yaşanacağını merak ediyor.