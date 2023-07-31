Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak başrol ayrılığı! 4. sezon başlamadan yolcu ettiler

"Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama... Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..."