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Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak başrol ayrılığı! 4. sezon başlamadan yolcu ettiler

Ünlü oyuncu Deniz Baysal hayranlarına üzücü bir haber vererek başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinden ayrıldığını duyurdu. Uzun süredir ekranlarda sevilen karakter Zehra Balaban'a hayat veren Baysal'ın ayrılık kararı izleyicileri derinden etkiledi. Dizideki rol arkadaşı Murat Yıldırım sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı. Yıldırım "Ne güzel bir oyuncusun, ne güzel bir arkadaşsın" ifadeleriyle Deniz Baysal'a olan saygı ve sevgisini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:49 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:49
Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak başrol ayrılığı! 4. sezon başlamadan yolcu ettiler

Ekranların sevilen aksiyon dizisi Teşkilat dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin hayranlarını üzen şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. Başrol karakterlerinden Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal dizinin ekibinden ayrıldı. Dizinin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Deniz Baysal'ın ayrılık kararı hayranları ve dizi tutkunları arasında büyük bir sürpriz ve üzüntüyle karşılandı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin 4. sezonunda neler yaşanacağını merak ediyor.

YENİ BİR TİM KURULACAK

Murat Yıldırım'ın devam edeceği öğrenilen dizide, yeni bir TİM (Türk İstihbarat Merkezi) kurulacağı belirtildi.

Bu değişimle birlikte izleyicilerin merakla beklediği yeni karakterler ve olay örgüsüyle Teşkilat yine büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Deniz Baysal'ın Teşkilat ekibine veda etmesiyle birlikte yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve dizideki gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dördüncü sezonla birlikte heyecan dolu maceraların ve gerilim dolu anların ekrana taşınacağı Teşkilat dizisi için yeni oyuncu kadrosu ve hikayeye dair detaylar da merak konusu oldu.

Teşkilat ekibine veda eden Deniz Baysal, Instagram hesabında veda paylaşımı yaptı. Baysal, şu ifadelere yer verdi:

"Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama... Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..."


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