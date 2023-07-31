68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! "Bu kadar da olmaz" Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, aynı sene Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuğa ilk adımı attı.
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, aynı sene Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuğa ilk adımı attı.
Kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, kariyeri boyunca birçok usta isimle kamera karşısına geçti.
Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği filmlerle dikkat çeken Bubikoğlu, yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.
Dillere destan güzelliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, dantelli üstüyle denize karşı verdiği balkon pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımının altına "İstanbul püfür püfür, limonata gibi" notunu ekleyen oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Birçok magazin ve fan sayfasının yayınladığı paylaşıma binlerce yorum geldi.
68 yaşındaki oyuncu için "Hala çok güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Genç kalmanın sırrını bulmuş", "Hiç yaşlanmıyor, bu kadar da olmaz" yorumları yapıldı.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun hayran bırakan son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...
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