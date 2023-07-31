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68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! "Bu kadar da olmaz" Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filmi ile "Merhaba" dediği Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Vahşi Gelin, Alev Alev gibi yapımlarla büyük beğeni topladı. Birçok usta isimle kamera karşısına geçen ve özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği filmlerle dikkat çeken oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Şimdilerde 68 yaşında olan Bubikoğlu, sosyal medyada balkon pozunu yayınlayarak bir kez daha kendine hayran bıraktı. Hem son hali hem dantelli tarzıyla olay olan Bubikoğlu, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 09:41
68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, aynı sene Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuğa ilk adımı attı.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, kariyeri boyunca birçok usta isimle kamera karşısına geçti.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği filmlerle dikkat çeken Bubikoğlu, yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Dillere destan güzelliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, dantelli üstüyle denize karşı verdiği balkon pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Paylaşımının altına "İstanbul püfür püfür, limonata gibi" notunu ekleyen oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Birçok magazin ve fan sayfasının yayınladığı paylaşıma binlerce yorum geldi.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

68 yaşındaki oyuncu için "Hala çok güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Genç kalmanın sırrını bulmuş", "Hiç yaşlanmıyor, bu kadar da olmaz" yorumları yapıldı.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun hayran bırakan son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Filiz Akın

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Filiz Akın

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Serenay Sarıkaya

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Gülşen

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Ebru Şallı

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Türkan Şoray

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Ediz Hun

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Emina Jahovic

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Pınar Aydın

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Pınar Aydın

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Yaprak Özdemiroğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Yaprak Özdemiroğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Yaprak Özdemiroğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Gülşen Bubikoğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Gülşen Bubikoğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Engin Akyürek

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Engin Akyürek

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Nurgül Yeşilçay

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Nurgül Yeşilçay

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Nurgül Yeşilçay

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Birce Akalay

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

İrem Derici

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kıvanç Tatlıtuğ

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kıvanç Tatlıtuğ

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kıvanç Tatlıtuğ

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Çağatay Ulusoy

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Çağatay Ulusoy

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Çağatay Ulusoy

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Merve Boluğur

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aras Bulut İynemli

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aras Bulut İynemli

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aras Bulut İynemli

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aras Bulut İynemli

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aslı Enver

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aslı Enver

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Aslı Enver

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Murat Boz

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Murat Boz

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Murat Boz

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Bülent İnal

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Bülent İnal

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Bülent İnal

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Can Yaman

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Can Yaman

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Can Yaman

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Demet Özdemir

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Demet Özdemir

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Demet Evgar

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Demet Evgar

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Demet Evgar

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Engin Altan Düzyatan

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Engin Altan Düzyatan

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Engin Altan Düzyatan

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Hande Erçel

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Hande Erçel

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kenan İmirzalıoğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kenan İmirzalıoğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Kenan İmirzalıoğlu

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! Bu kadar da olmaz Tarık Akan’ın efsane partneriydi...


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