68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun hem son hali hem dantelli tarzı olay! "Bu kadar da olmaz" Tarık Akan’ın efsane partneriydi...

Dillere destan güzelliğiyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, dantelli üstüyle denize karşı verdiği balkon pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımının altına "İstanbul püfür püfür, limonata gibi" notunu ekleyen oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Birçok magazin ve fan sayfasının yayınladığı paylaşıma binlerce yorum geldi.