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4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Fadik Sevin Atasoy'un canlandırdığı Şengül'ün karakterinin eşi Orhan rolüyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 4 yıl önce evlendiği eşi ile Bodrum'a giden Mete, romantik tatil pozlarını Instagram'da yayınladı. Paylaşım büyük beğeni toplarken Mete'nin, Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:57 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 12:10
4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

'Kardeşlerim' dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren Cüneyt Mete, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi ile tatil için Bodrum'a gitti.

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medyada tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

Paylaşım büyük beğeni toplarken Mete'nin, Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

Mete'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğunuzu bilmiyordum" yorumlarında bulundu.

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

İşte Cüneyt Mete'nin paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ZAFER ERGİN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ALMA TERZİÇ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

NAZAN KESAL

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ENGİN HEPİLERİ VE EŞİ BEYZA ŞEKERCİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL VE EŞİ CANSU TOSUN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SENAN KARA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

BURCU BİRİCİK

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ASLIHAN GÜNER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

CÜNEYT METE VE EŞİ ŞEYMA KORKMAZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

İSMAİL DEMİRCİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

EBRU ÖZKAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

YALÇIN HAFIZOĞLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

BİRKAN SOKULLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

GÖKHAN TÜRKMEN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

EMİR BENDERLİOĞLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SEDA BAKAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGE ÖZDER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGE ÖZDER VE EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TOLGA MENDİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGE YAĞIZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGE YAĞIZ VE SEVGİLİSİ GÖKBER DEMİRCİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SERDAR ÖZER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

SERDAR ÖZER VE EŞİ ÇİĞDEM ÖZER

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TİMUÇİN ESEN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGÜR OZAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

MESUT AKUSTA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

MESUT AKUSTA VE EŞİ ŞAFAK ÖZBİR

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ŞEBNEM BOZOKLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TANER ÖLMEZ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

OZAN AKBABA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

RAGIP SAVAŞ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

FİKRET KUŞKAN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

FİKRET KUŞKAN VE EŞİ ARSEVİ ÖZKARA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

NECİP MEMİLİ

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

MURAY AYGEN

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

MURAY AYGEN VE EŞİ NESLİHAN ASLI ELMAS

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERKAN PETEKKAYA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERHAN ALPAY

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...

ERHAN ALPAY VE EŞİ ARZU ALPAY

4 yıl önce evlenmişler! Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete tatilde aşka geldi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeliyle...


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