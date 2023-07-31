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Tek bir formülle ince belli oldu! 5 günde 4 kilo verdiren Barbie diyeti! İşte 50 kilolara düşme sırrı...

Barbie filmiyle çok konuşulan ünlü oyuncu Margot Robbie'nin diyet sırrı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmi, dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada pembe akımı başlatan filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin zayıf ve fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Peki Margot Robbie nasıl zayıfladı? İşte Diyetisyen Hatice Nur Ege'den Barbie diyeti...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 08:22 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 08:22
Tek bir formülle ince belli oldu! 5 günde 4 kilo verdiren Barbie diyeti! İşte 50 kilolara düşme sırrı...

Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin film hazırlığı için uyguladığı diyet merak konusu! Son dönemde zayıflamak isteyen birçok kişi, ünlülerin uyguladığı diyetleri araştırmaya devam ediyor. Bu kez kamera önünde klasik Barbie karakterine hayat veren ünlü oyuncu Margot Robbie'nin film hazırlığı aşamasında yaptığı diyet gündeme geldi. Güzel oyuncu bu önemli rol için fiziksel olarak hazırlanmak adına özel bir diyet programı uyguladı. Diyetisyen Hatice Nur Ege de hızlı kilo vermeyi sağlayacak Barbie diyeti paylaştı. İşte 5 günde 4 kilo verdirecek tarif...

TIĞ GİBİ İNCELTEN BARBİE DİYETİ

Hollywood yıldızı Margot Robbie bakın nasıl fit hale gelmiş! 2021 yılında verdiği bir röportajında 'Barbie'nin filmine hazırlanırken formda olmasının sırlarını açıklayan Robbie günlük beslenmesinde ekmek ve tatlı olmadığını söyledi.

Kahvaltıda genellikle yulaf lapası ve bağışıklığı artıran smoothie tükettiğini belirten Margot Robbie, "Normalde öğle yemeğinde tavuklu salata ve akşam yemeğinde tatlı patatesli ton balık yerim" dedi.

Oyuncu, Avustralya'dan İngiltere'ye taşındıktan sonra çay fanatiği haline geldiğini, ara sıra hamburger ve Meksika yemeği tükettiğini de anlattı. 2013'ten beri pilates yaptığını da ifade eden Robbie, bir role hazırlanırken dans dersleri alarak veya tenis oynayarak form tuttuğunu söyledi.

Güzellik ve beden algısını değiştiren Barbie bebeklerinden sonra çekilen Barbie filmi tüm dünyayı kasıp kavururken ünlü diyetisyen Hatice Nur Ege, sosyal medya hesabından 5 günde 4 kilo verdiren Barbie diyetini paylaştı.

BARBİE GÜZELLİK DİYETİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

200 ml su
1 çay kaşığı toz zencefil
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı doğal sirke

Yapılışı:

Bütün malzemeleri bir araya koyup karıştırın. Karıştırdıktan sonra 1 saat kadar bekletin.

Hazırladığınız bu karışımı 1 hafta boyunca her gün sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere tüketin.

Not: BU İÇERİK YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. KESİN ZAYIFLAMAK İÇİN MUTLAKA BİR UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI VE BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR.


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