Tek bir formülle ince belli oldu! 5 günde 4 kilo verdiren Barbie diyeti! İşte 50 kilolara düşme sırrı...

Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin film hazırlığı için uyguladığı diyet merak konusu! Son dönemde zayıflamak isteyen birçok kişi, ünlülerin uyguladığı diyetleri araştırmaya devam ediyor. Bu kez kamera önünde klasik Barbie karakterine hayat veren ünlü oyuncu Margot Robbie'nin film hazırlığı aşamasında yaptığı diyet gündeme geldi. Güzel oyuncu bu önemli rol için fiziksel olarak hazırlanmak adına özel bir diyet programı uyguladı. Diyetisyen Hatice Nur Ege de hızlı kilo vermeyi sağlayacak Barbie diyeti paylaştı. İşte 5 günde 4 kilo verdirecek tarif...