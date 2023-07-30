Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Kemal Sunal efsanelerinden 1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmaz klasiklerinden biri oldu.
Kemal Sunal efsanelerinden 1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmaz klasiklerinden biri oldu.
Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterini canlandıran Akil Öztuna ise trajik ölümüyle hafızalara kazındı.
Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında deveden düşerek hastaneye kaldırılan Akil Öztuna geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybetti.
Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürüldüğü öğrenildi.
Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmesi olarak açıklandı.
Canlandırdığı karakterlerin yanı sıra trajik ölümüyle de hafızalara kazınan usta oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Trajik ölümüyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının özellikle ailesi merak edildi. Öztuna'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Akil Öztuna başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
TANJU KOREL VE KIZI BERGÜZAR KOREL
ALİ ŞEN
ALİ ŞEN VE KIZI İNCİ ŞEN
ALİ ŞEN VE KIZI İNCİ ŞEN
SÖNMEZ ATASOY VE KIZI FADİK SEVİN ATASOY
FİLİZ AKIN VE OĞLU İLKER İNANOĞLU
SADRİ ALIŞIK VE OĞLU KEREM ALIŞIK
KEMAL SUNAL VE OĞLU ALİ SUNAL
AHU TUĞBA VE KIZI ANJELİK
AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM
TÜRKAN ŞORAY VE KIZI YAĞMUR
EMİNE ÜN VE KIZI DURU
İSMAİL DÜVENCİ VE KIZI CEYDA DÜVENCİ
HÜLYA KOÇYİĞİT VE KIZI GÜLŞAH SOYDAN
NEJAT UYGUR VE OĞULLARI
RASİM ÖZTEKİN VE KIZI PELİN ÖZTEKİN
ÖZTÜRK SERENGİL VE KIZI SEREN SERENGİL
AKİL ÖZTUNA
AKİL ÖZTUNA VE KIZI AYTAÇ ÖZTUNA
AKİL ÖZTUNA VE KIZI AYTAÇ ÖZTUNA
ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA
ARZU YANARDAĞ VE KIZI ALARA MAYA SERTER
PINAR AYLİN VE KIZI MAYA
SEDA YILDIZ VE ÇOCUKLARI
SEDA YILDIZ VE ÇOCUKLARI
TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO
SİNAN ENGİN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN
NİLÜFER VE KIZI AYŞE NAZLI
SİBEL CAN VE OĞLU EMİR
SİBEL CAN VE KIZI MELİSA
ŞEVKET ÇORUH VE KIZI GÜLENAY
NECMİ YAPICI VE OĞLU EMRE
AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU
Azra Akın ve oğlu Demir
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES
OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ
OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ
EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA
PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI
Alin ve Lina
Alin ve Lina
DEMET AKALIN'IN KIZI
Hira Kurt
Hira Kurt
IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN
DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA
DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ
HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI
Zehra Çilingiroğlu
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI
Su Atacan
Su Atacan
Su Atacan
MERYEM UZERLİ VE KIZLARI
Lara ve kardeşi Lily Koi...
Lara ve kardeşi Lily Koi...
BÜLENT POLAT'IN KIZI
Doğa Polat
Doğa Polat
ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU
Can Hepileri
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI
Emir Aras ve Alara...
BÜLENT İNAL'IN OĞLU
Çınar
NECİP MEMİLİ'NİN KIZI
Asya
FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU
Karan Özçivit
Karan Özçivit