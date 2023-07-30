Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Akil Öztuna 'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürüldüğü öğrenildi.

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmesi olarak açıklandı.