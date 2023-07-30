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Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Hababam Sınıfı'da felsefe hocası, Tosun Paşa'da Tellioğulları'nın lideri... Yeşilçam yıldızı Akil Öztuna, canlandırdığı karakterler ve sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Kemal Sunal efsanesi 1976 yapımı Tosun Paşa filminin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında yaşamını yitiren oyuncu, yıllar sonra gündem oldu. Çekimler sırasında deveden düşerek hastaneye kaldırılan ve geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybeden oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Trajik ölümüyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının özellikle ailesi merak edildi. Öztuna'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Akil Öztuna'nın Binbir Gece dizisinde de yer alan kendisi gibi oyuncu kızı...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 15:56 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 15:57
Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Kemal Sunal efsanelerinden 1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmaz klasiklerinden biri oldu.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterini canlandıran Akil Öztuna ise trajik ölümüyle hafızalara kazındı.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında deveden düşerek hastaneye kaldırılan Akil Öztuna geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybetti.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürüldüğü öğrenildi.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmesi olarak açıklandı.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Canlandırdığı karakterlerin yanı sıra trajik ölümüyle de hafızalara kazınan usta oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Trajik ölümüyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının özellikle ailesi merak edildi. Öztuna'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

İşte Akil Öztuna başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

TANJU KOREL VE KIZI BERGÜZAR KOREL

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ALİ ŞEN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ALİ ŞEN VE KIZI İNCİ ŞEN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ALİ ŞEN VE KIZI İNCİ ŞEN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SÖNMEZ ATASOY VE KIZI FADİK SEVİN ATASOY

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

FİLİZ AKIN VE OĞLU İLKER İNANOĞLU

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SADRİ ALIŞIK VE OĞLU KEREM ALIŞIK

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

KEMAL SUNAL VE OĞLU ALİ SUNAL

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AHU TUĞBA VE KIZI ANJELİK

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

TÜRKAN ŞORAY VE KIZI YAĞMUR

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

EMİNE ÜN VE KIZI DURU

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

İSMAİL DÜVENCİ VE KIZI CEYDA DÜVENCİ

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

HÜLYA KOÇYİĞİT VE KIZI GÜLŞAH SOYDAN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

NEJAT UYGUR VE OĞULLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

RASİM ÖZTEKİN VE KIZI PELİN ÖZTEKİN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ÖZTÜRK SERENGİL VE KIZI SEREN SERENGİL

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AKİL ÖZTUNA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AKİL ÖZTUNA VE KIZI AYTAÇ ÖZTUNA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AKİL ÖZTUNA VE KIZI AYTAÇ ÖZTUNA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ARZU YANARDAĞ VE KIZI ALARA MAYA SERTER

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

PINAR AYLİN VE KIZI MAYA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SEDA YILDIZ VE ÇOCUKLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SEDA YILDIZ VE ÇOCUKLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SİNAN ENGİN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

NİLÜFER VE KIZI AYŞE NAZLI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SİBEL CAN VE OĞLU EMİR

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ŞEVKET ÇORUH VE KIZI GÜLENAY

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

NECMİ YAPICI VE OĞLU EMRE

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Azra Akın ve oğlu Demir

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ ÇİFTİNİN ÇOCUKLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

PELİN AKİL'İN İKİZ KIZLARI

Alin ve Lina

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Alin ve Lina

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

DEMET AKALIN'IN KIZI

Hira Kurt

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Hira Kurt

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

IŞIN KARACA'NIN KIZI MİA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

DANİLO ZANNA VE OĞLU TİBET ZENO ZANNA

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

SOMER SİVRİOĞLU VE ÇOCUKLARI DERİN İLE DENİZ

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Zehra Çilingiroğlu

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI

Su Atacan

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Su Atacan

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Su Atacan

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Lara ve kardeşi Lily Koi...

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

BÜLENT POLAT'IN KIZI

Doğa Polat

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Doğa Polat

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ENGİN HEPİLERİ'NİN OĞLU

Can Hepileri

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLARI

Emir Aras ve Alara...

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

BÜLENT İNAL'IN OĞLU

Çınar

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

NECİP MEMİLİ'NİN KIZI

Asya

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU

Karan Özçivit

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Karan Özçivit

Tosun Paşa filminin çekimlerinde ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...


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