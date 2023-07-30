İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

1983 yılında aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın İdo Tatlıses adında bir evladı oldu.
1983 yılında aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın İdo Tatlıses adında bir evladı oldu.
18 yıl sonra yollarını ayıran ikilinin oğulları İdo Tatlıses, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı tercih etti.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet"
MÜJDELİ HABER GELDİ!
Geçen günlerde ise ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in bebek bekledikleri ortaya çıktı.
İLK AÇIKLAMA İMPARATOR'DAN!
Konuya ilişkin ilk açıklama da İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Bir magazin programına konuşan Tatlıses, hamilelik iddialarını doğruladı.
Henüz hamileliğin 2,5 aylık hamile olduğunu bildiren İbrahim Tatlıses, bir müjdeyi daha duyurdu.
Ünlü çiftin ikiz bebekler beklediğini duyuran İbrahim Tatlıses, bebeklerin birinin kendisini sakladığını, bu nedenle durumun sonraki kontrolde ortaya çıktığını söyledi.
İbrahim Tatlıses açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi.
Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"
ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM!
Konuyla ilgili suskunluğunu sürdüren Yasemin Şefkatli'den ise takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi.
Ünlü isim, mavi bikinisi ile verdiği şezlong pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımına "Paylaşılmayan bir şey kalmasın" notunu ekleyen Şefkatli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
"HİÇ KARNI ÇIKMAMIŞ"
Fit haliyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in gelinine "En güzel anne", "Hiç karnı çıkmamış" yorumları geldi.
İLK YORUM KAYINVALİDEDEN!
Öte yandan Şefkatli'ye ilk yorum da kayınvalidesi Derya Tuna'dan geldi. Tuna, gelininin paylaşımına mavi kalp ve nazar emojileriyle karşılık verdi.
İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...
İBRAHİM TATLISES'İN AİLESİ
Gelininin paylaşımıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in eşleri ve çocukları da merak konusu oldu.
İşte İbrahim Tatlıses'in ailesi...
İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı.
ADALET SARA
Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor. Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor.
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı. İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. Ahmet ile babasının arasında şimdilerde bir türlü sular durulmuyor.
TATLISES'İN KIZI GÜLŞEN
Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.
"GÜLŞEN'İM KİMSEYLE KAVGA ETMEZ"
Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen de kendi kızı Berfin'i paylaştı.
TEYZESİ YORUM YAZDI
Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı.
Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.
İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU BERFİN
Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.
İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.
Berfin'i görenler Tatlıses'in 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısındaki 'Esmersen güzelsin' sözlerine gönderme yapmadan geçmedi.
PERİHAN SAVAŞ
1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı.
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI MELEK ZÜBEYDE
Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.
İBRAHİM TATLISES'İN KIZI DİLAN ÇITAK VE ANNESİ
İBRAHİM TATLISES'İN SON EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ
AYŞEGÜL YILDIZ
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız...
TATLISES VE SON AŞKI GÜLÇİN KARAKAYA
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.
İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.
İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti.
İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA
İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses