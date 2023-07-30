İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses , şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı.

İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı. İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. Ahmet ile babasının arasında şimdilerde bir türlü sular durulmuyor.