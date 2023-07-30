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İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Geçen günlerde ise ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in bebek bekledikleri ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses ise bir açıklamada bulunarak Şefkatli'nin ikiz bebeklere hamile olduğunu söyledi. İkiz bebeklerine hamile olan Şefkatli'den bikinili şezlong pozu geldi. "Paylaşılmayan bir şey kalmasın" diyen ünlü isim, kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise kayınvalide Derya Tuna'dan geldi. İşte Yasemin Şefkatli'nin o pozu...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 13:36 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:05
İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

1983 yılında aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın İdo Tatlıses adında bir evladı oldu.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

18 yıl sonra yollarını ayıran ikilinin oğulları İdo Tatlıses, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı tercih etti.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet"

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

MÜJDELİ HABER GELDİ!
Geçen günlerde ise ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in bebek bekledikleri ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İLK AÇIKLAMA İMPARATOR'DAN!
Konuya ilişkin ilk açıklama da İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Bir magazin programına konuşan Tatlıses, hamilelik iddialarını doğruladı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Henüz hamileliğin 2,5 aylık hamile olduğunu bildiren İbrahim Tatlıses, bir müjdeyi daha duyurdu.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Ünlü çiftin ikiz bebekler beklediğini duyuran İbrahim Tatlıses, bebeklerin birinin kendisini sakladığını, bu nedenle durumun sonraki kontrolde ortaya çıktığını söyledi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM!
Konuyla ilgili suskunluğunu sürdüren Yasemin Şefkatli'den ise takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Ünlü isim, mavi bikinisi ile verdiği şezlong pozunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Paylaşımına "Paylaşılmayan bir şey kalmasın" notunu ekleyen Şefkatli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

"HİÇ KARNI ÇIKMAMIŞ"
Fit haliyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in gelinine "En güzel anne", "Hiç karnı çıkmamış" yorumları geldi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İLK YORUM KAYINVALİDEDEN!
Öte yandan Şefkatli'ye ilk yorum da kayınvalidesi Derya Tuna'dan geldi. Tuna, gelininin paylaşımına mavi kalp ve nazar emojileriyle karşılık verdi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN AİLESİ
Gelininin paylaşımıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in eşleri ve çocukları da merak konusu oldu.

İşte İbrahim Tatlıses'in ailesi...

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

ADALET SARA
Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor. Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı. İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. Ahmet ile babasının arasında şimdilerde bir türlü sular durulmuyor.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

TATLISES'İN KIZI GÜLŞEN
Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

"GÜLŞEN'İM KİMSEYLE KAVGA ETMEZ"
Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen de kendi kızı Berfin'i paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

TEYZESİ YORUM YAZDI
Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU BERFİN
Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Berfin'i görenler Tatlıses'in 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısındaki 'Esmersen güzelsin' sözlerine gönderme yapmadan geçmedi.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

PERİHAN SAVAŞ
1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI MELEK ZÜBEYDE
Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI DİLAN ÇITAK VE ANNESİ

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN SON EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

AYŞEGÜL YILDIZ
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız...

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

TATLISES VE SON AŞKI GÜLÇİN KARAKAYA
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.

İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti.

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU İDO VE ANNESİ DERYA TUNA

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...

Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses’in ikizlere hamile olan gelini Yasemin Şefkatli’den bikinili poz! İlk yorum kayınvalide Derya Tuna’dan! İdo Tatlıses’in eşi...


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